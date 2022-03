Chráněné dílny jsou v ohrožení, lidé s hendikepem se bojí o práci

Zdražování, inflace, růst minimální mzdy. Tak v současnosti vypadá situace v Česku. Navzdory tomu poměry na chráněném trhu práce zamrzly. Vláda totiž škrtla avizované navýšení příspěvku na práci zdravotně postižených. Zaměstnavatelé musejí lidem s hendikepem chybějící peníze doplácet ze svého.

„Jenomže to nejde donekonečna,“ argumentuje Ivana Šmerdová ze spolku Joker, který v Chebu provozuje chráněné dílny. Poukazuje rovněž na to, že hendikepovaní logicky nemají stoprocentní výkon a právě příspěvky od státu jim pomáhají, aby dosáhli na minimální mzdu. Jenže ta roste závratným tempem.

„V roce 2020 byla 14 600 korun, nyní je 16 200, což je o 1 600 korun víc. Ale příspěvek se nezvedl ani o korunu, “ uvádí Šmerdová. Podle jejích slov je maximální výše příspěvku 13 600 korun.

Ne každý jej však dostane v plné výši. Platí, že zaměstnanec si musí čtvrtinu mzdy vydělat vlastními silami. Jenže i to bývá pro řadu lidí s postižením problém.

„Jsme nezisková organizace, což je většina těchto organizací na malých městech, a naše výdělky jsou tak tak na pokrytí nákladů. To, co zbyde, zaměstnancům chráněných dílen rozdělujeme jako odměny. Jenže když se už dva roky nezvedl příspěvek, tak musíme dávat víc peněz na mzdy. Na odměny ani na nic jiného peníze nezbývají. Chvílemi jsme dokonce v minusu. Pokud to půjde takto dál, budeme muset propouštět,“ obává se Šmerdová.

Na takový krok podle ní logicky doplatí lidé s invaliditou třetího stupně. Tedy ti nejslabší, kteří nejsou schopní se na volném trhu práce uplatnit. „A když to nepomůže, tak se dílny zavřou a bude konec. Jiná cesta není, světlo na konci tunelu nevidíme. Ovšem pro ty lidi to bude katastrofa,“ varuje Šmerdová.

Spolek v současnosti zaměstnává 46 zdravotně postižených lidí. Do Chebu dojíždějí i z Aše nebo z Lubů.

„Pro ty lidi je životně důležité zapojit se do pracovního procesu. Díky tomu žijí běžný život, mají sociální a společenské kontakty. Ovšem jinde než na chráněném trhu do práce jít nemůžou. Představte si někoho, kdo má silnou cukrovku a musí se každé dvě hodiny najíst. Nebo člověka s psychickými problémy, který nesnáší stres. Všichni ti lidé mohou a chtějí pracovat, ale potřebují podporu. Tu u nás dostávají, jenže my teď nevíme, co bude dál. Už nemáme žádné finanční rezervy. Řešíme už jen to, jak sehnat peníze na výplaty,“ dodala Šmerdová.

Za komplikace může rozpočtové provizorium

Vše ještě komplikuje fakt, že odběratelé nechtějí navyšovat ceny za práci úměrně tomu, jak roste úroveň minimálních mezd.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí situaci zkomplikovalo rozpočtové provizorium. „Vyplývají z něj určitá omezení ke vzniku dodatečných nároků na státní rozpočet, zvýšení příspěvku je proto obtížné. Pokud to stav veřejných financí umožní, bude zvýšení příspěvku jednou z priorit ve druhé polovině letošního roku,“ uvedla mluvčí ministerstva Eva Davidová. Jenže to už by mohlo být pro některé organizace pozdě.

Samo ministerstvo práce přitom na konci loňského roku navýšení obhajovalo. „Spoluúčast zaměstnavatelů na mzdových nákladech vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se postupně zvyšuje,“ argumentovali tehdy úředníci. Přesto k navýšení nedošlo.