K lékaři i za nákupy odveze od ledna chodovské seniory speciální expres

Proto radnice doplní svůj vozový park o velkoprostorové auto v hodnotě přibližně 600 tisíc korun. Chodovský expres bude potřebné dopravovat především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo město bude zajíždět také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízení a na úřady.

„Populace stárne a po podobné pomoci volají chodovští senioři už několik let. Poslední roky a události ukázaly, že je opravdu potřeba,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že Chodov se inspiroval u kolegů v Aši, která poskytla i pomoc s vytvořením registračního systému.

Služba bude spadat pod odbor sociálních věcí, kde se budou jednotlivé jízdy objednávat. Chodovský expres je určen pro seniory nad 65 let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P. Cena za jednu jízdu je prozatím stanovena na dvacet korun. Provozní doba Chodovského expresu bude kopírovat provozní dobu městského úřadu.

I když si Chodov při zařizování této služby vzal mustr z Aše, průkopníkem speciální dopravy pro seniory je Sokolov, kde svůj Senior expres zavedli jako první. A podle Petra Kubise, velitele městské policie, která službu zastřešuje, je o ni obrovský zájem.

„Počet klientů rok od roku stoupá,“ řekl velitel sokolovských strážníků. Posádka vozu tak denně uspokojí potřeby dvaceti i třiceti lidí. „Což je velice náročné na logistiku,“ doplnil.

Vedle cest k lékařům, které v náplni práce posádky vozu převažují, mohou senioři tuto službu využít i pro nákupy, cesty za kulturou či třeba ke kadeřníkovi. „Lidé se Senior expres naučili využívat,“ shrnul zkušenosti Sokolova Kubis.

Uleví se nejen seniorům, ale i jejich dětem

Pod hlavičkou městské policie funguje Senior expres také například v Ostrově, v Karlových Varech je pak zastřešující organizací dopravní podnik.

V minulosti měl kraj dotační titul, ze kterého mohli noví zájemci o zřízení Senior expresu čerpat peníze. Poprvé kraj tuto možnost vypsal v roce 2017. Nyní pomoc řeší formou individuálních dotací.

„V době, kdy populace všeobecně stárne, mi ale přijde docela divné prokazovat oprávněnost zřízení této služby. Na to stačí selský rozum,“ uvedla starostka Sokolova Renata Oulehlová, která stála u zrodu Senior expresu v Sokolově.

Možnost přepravy seniorů a zdravotně postižených bere nejen jako službu cílové skupině, ale i jako ulehčení života pro jejich potomky. „Mohou jít v klidu do práce s jistotou toho, že rodiče někdo doveze k lékaři či na nákup,“ dodala.