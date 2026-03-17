Posun ve vleklém sporu o teplo v Chodově. Výměníky přebírá město, lidé ušetří

Podle starosty Chodova Patrika Pizingera potrvá přebírání několik dní. „Úspěch města bude navíc znamenat i levnější teplo pro obyvatele,“ dodal starosta. Nižší cena začala platit od března.
„V tuhle chvíli výměníky přebíráme a také se seznamujeme s technologií. Výměníky zatím fungují,“ řekl Pizinger. Když se před třemi lety, tehdy také po rozhodnutí soudu, pokusilo město výměníky převzít, tehdejší provozovatel Marservis na dálku výměníky odpojil. Část města se tak ocitla na den bez tepla.
|
Proto bylo tentokrát město s fyzickým přebíráním majetku opatrnější. Marservis s médii dlouhodobě nekomunikuje.
„Minulý týden ale padlo předběžné opatření Okresního soudu Sokolov, který vlastně zakázal Marservisu provoz těchto zařízení,“ uvedl Pizinger. Město tak mělo v ruce další právní argument pro to, aby tepelné rozvody a výměníky mohlo převzít do své správy.
|
Vzájemné spory ale nejsou u konce. Marservis stále ještě dluží za teplo, které odebral letos v lednu a únoru od městské společnosti Teplo Chodov. Ta jej zase odebírá od výrobce, kterým je SUAS Teplárenská. Tím, že Marservis neplatil plnou cenu za dodané teplo, dostala se společnost Teplo Chodov do dluhů v desítkách milionů korun. Podle starosty o tomto nedoplatku ještě soudy nerozhodly.
Zásadním pro mnoho let trvající soudní bitvu bylo letošní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který potvrdil 11. února rozhodnutí nižších soudů, že veškerý majetek patří městu a Marservis ho užívá neoprávněně. Firma Marservis tím zároveň přišla o licenci.
|
Při přebírání výměníků, ve kterých je hlavní část technologie rozvodů tepla po městě, zástupci města Chodov pečlivě prověřují i stav zařízení. Podle Pizingera z prvních zjištění vyplývá, že budou potřeba vysoké investice, aby se zařízení modernizovala a uvedla do optimálního stavu.
|
23. listopadu 2023