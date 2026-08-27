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Noční požár věžáku na Sokolovsku. V nemocnici skončilo devět lidí

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  9:41

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Požár bytového domu v Chodově na Sokolovsku, kvůli podezření na intoxikaci zplodin hoření devět lidí skončilo v nemocnici. (27. srpna 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Hasiči v noci na čtvrtek zasahovali u požáru výškového bytového domu v Chodově na Sokolovsku. Hořelo v suterénu objektu a kouř se šířil do společných prostor. Kvůli ohrožení více lidí vyhlásili hasiči druhý stupeň poplachu. V nemocnicích skončilo devět lidí, kteří se nadýchali kouře.

„Krátce před půl jednou v noci jsme vyjížděli k požáru výškové budovy v ulici U Koupaliště v Chodově. Po odvětrání a kontrole objektu se většina obyvatel mohla vrátit do bytů, náhradní ubytování nebylo potřeba,“ uvedl mluvčí hasičů Patrik Žižka.

Hasiči zachránili 11 lidí, 14 evakuovali a následně prohlédli 78 bytů. V části domu byla v důsledku požáru přerušena dodávka elektrické energie.

Požár bytového domu v Chodově na Sokolovsku, kvůli podezření na intoxikaci zplodin hoření devět lidí skončilo v nemocnici. (27. srpna 2026)

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Kromě hasičů i zdravotničtí záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně. K požáru vyslali sedm výjezdových skupin.

„Na místě jsme ošetřili a zkontrolovali celkem 15 osob. Devět z nich bylo následně transportováno do zdravotnických zařízení, pět osob do sokolovské nemocnice a čtyři na emergency do Karlových Varů,“ informovala mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

„Všichni transportovaní pacienti byli převezeni s podezřením na intoxikaci zplodinami hoření, ale byli ve stabilním stavu,“ doplnila mluvčí.

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Na místě zasahovaly profesionální i dobrovolné jednotky z několika míst Karlovarského kraje. Součástí zásahu bylo také nasazení výškové techniky a dronu.

Předběžná škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun, uchráněné hodnoty na přibližně 10 milionů. „Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování,“ dodal Žižka.

26. srpna 2026

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Noční požár věžáku na Sokolovsku. V nemocnici skončilo devět lidí

Požár bytového domu v Chodově na Sokolovsku, kvůli podezření na intoxikaci...

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