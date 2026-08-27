Noční požár věžáku na Sokolovsku. V nemocnici skončilo devět lidí

„Krátce před půl jednou v noci jsme vyjížděli k požáru výškové budovy v ulici U Koupaliště v Chodově. Po odvětrání a kontrole objektu se většina obyvatel mohla vrátit do bytů, náhradní ubytování nebylo potřeba,“ uvedl mluvčí hasičů Patrik Žižka.
Hasiči zachránili 11 lidí, 14 evakuovali a následně prohlédli 78 bytů. V části domu byla v důsledku požáru přerušena dodávka elektrické energie.
Kromě hasičů i zdravotničtí záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně. K požáru vyslali sedm výjezdových skupin.
„Na místě jsme ošetřili a zkontrolovali celkem 15 osob. Devět z nich bylo následně transportováno do zdravotnických zařízení, pět osob do sokolovské nemocnice a čtyři na emergency do Karlových Varů,“ informovala mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
„Všichni transportovaní pacienti byli převezeni s podezřením na intoxikaci zplodinami hoření, ale byli ve stabilním stavu,“ doplnila mluvčí.
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Na místě zasahovaly profesionální i dobrovolné jednotky z několika míst Karlovarského kraje. Součástí zásahu bylo také nasazení výškové techniky a dronu.
Předběžná škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun, uchráněné hodnoty na přibližně 10 milionů. „Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování,“ dodal Žižka.
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26. srpna 2026