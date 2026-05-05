Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obyvatele Chodova vyděsily doplatky za teplo, cenu prověří úřad

Jitka Dolanská
  9:08
Doplatky až několik desítek tisíc korun za teplo a teplou vodu rozeslala odběratelům v Chodově na Sokolovsku společnost Marservis, s níž se město roky soudilo kvůli vlastnictví teplovodní soustavy. Chodov, který před nedávnem na základě rozhodnutí soudu sporný majetek převzal, se nyní obrací na Energetický regulační úřad, aby cenu tepla prověřil.
Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od Marservisu. Podle prvotních zjištění budou potřeba četné opravy a investice, aby se rozvody a výměníky dostaly do optimálního stavu. (23. března 2026) | foto: Jitka Dolanská

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...
Město Chodov převzalo po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla...
11 fotografií

„Jsme přesvědčeni, že cena, kterou Marservis účtoval, byla neoprávněná, nadsazená a zbytečně vysoká. Vede nás k tomu skutečnost, že naše cena, která je kalkulovaná transparentně a jsou v ní zahrnuty oprávněné náklady v souladu s platnou legislativou, je o 221 korun na GJ nižší než cena účtovaná Marservisem. Spočítal jsem, že pokud by městská společnost dodávala teplo celý loňský rok za cenu, kterou jsme aktuálně nastavili, odběratelé by v Chodově ušetřili dohromady 38 milionů korun,“ uvedl jednatel Tepla Chodov Zdeněk Süssenbeck.

Ten upozornil, že městská společnost po dlouholetém soudním sporu převzala předminulý měsíc morálně a technicky zastaralé zařízení, které bude nutné nákladně rekonstruovat.

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

„Mám za to, že z poplatků, které Marservis odběratelům každoročně navyšoval, neinvestoval nic do otopné soustavy. Odhaduji, že za posledních 25 let se snažil jen o to, aby systém udržel v chodu. S ohledem na to, v jakém stavu ten majetek nyní je, byla cena podle našeho názoru kalkulovaná špatně,“ naznačil Süssenbeck s tím, že jediný, kdo může cenu zkontrolovat a rozhodnout, je Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten aktuálně prošetřuje rovněž cenu tepla v Chodově za rok 2024 a kontrola zatím není u konce.

V podobné situaci jako obyvatelé jsou i městské organizace, školy a školky. Proto se radnice rozhodla, že další podnět na prošetření ceny tepla za rok 2025 podá kompletně za celé město.

„Je fér říct, že výslednou částku ovlivňuje víc věcí – spotřeba, nastavení záloh nebo průběh zimy. Jsem ale přesvědčený, že jedním z hlavních důvodů takových nedoplatků je i vysoká cena tepla, kterou v roce 2025 účtovala společnost Marservis. Proto jsem se jménem obyvatel Chodova obrátil na Energetický regulační úřad a požádal o hloubkovou a detailní kontrolu ceny tepla i postupu dodavatele. Jen tento úřad má totiž pravomoc říct, jestli bylo vše v pořádku,“ informoval v městském zpravodaji starosta Patrik Pizinger.

Starosta se domnívá, že nedoplatky za teplo a teplou vodu za loňský rok se týkají stovek lidí. Všichni z nich platili zálohy ještě Marservisu, za gigajoule to bylo zhruba 1 230 korun. Městská společnost Teplo Chodov si za stejné množství tepla účtuje jen 1 019 korun.

Kvůli při s dodavatelem byli lidé v Chodově bez tepla, hrozí ještě krátké výpadky

„Ta cena, kterou stanovila rada města, v sobě už obsahuje veškeré potřebné prostředky na renovace a modernizaci celého teplofikačního zařízení. Reálně odráží provoz teplofikací v Chodově. A proto říkáme, že cena Marservisu byla předražená,“ dodal starosta.

Marservis spravoval teplovodní soustavu v Chodově od ledna 1994. Spor o vlastnictví tepelného hospodářství se táhne zhruba 20 let. V posledních letech vybrané zálohy neposílal Teplu Chodov, které tak nemohlo zaplatit výrobci tepla, Sokolovské uhelné.

„Marservis dluží Teplu Chodov 83,5 milionů korun,“ potvrdil jednatel městské společnosti Süssenbeck s tím, že městská firma pohledávku začala od Marservisu vymáhat.

K tomu čelí Marservis požadavku města, které chce zaplatit miliony za neoprávněné užívání majetku. To je podle starosty částka přibližně pět milionů korun ročně. Tomu se Marservis brání soudní cestou. „Marservis podal žalobu, že se cítí být vlastníkem všech součástí teplovodního systému. Takže soud nejprve musí rozhodnout o této žalobě. Očekáváme, že ji zamítne, a teprve pak se bude rozhodovat o nároku města,“ vysvětlil Pizinger.

Redakce se pokoušela oslovit s žádostí o vyjádření i společnost Marservis. Neúspěšně. Pevná telefonní linka hlásí, že číslo neexistuje, mobilní linka je nedostupná a webové stránky společnosti údajně procházejí modernizací.

23. března 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Mariánské Lázně – Zpívající fontána

Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si...

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

Obyvatele Chodova vyděsily doplatky za teplo, cenu prověří úřad

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Doplatky až několik desítek tisíc korun za teplo a teplou vodu rozeslala odběratelům v Chodově na Sokolovsku společnost Marservis, s níž se město roky soudilo kvůli vlastnictví teplovodní soustavy....

5. května 2026  9:08

Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Ve věznici Ostrov vznikla rekonstrukcí dlouho nevyužívaného objektu nová...

Z věznice Ostrov na Karlovarsku se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.

4. května 2026  13:30,  aktualizováno  15:11

Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink v...

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v Karlových Varech. V konkurenci reprezentantů dvaceti států světa, a to včetně exotických zemí, jako jsou...

4. května 2026  10:41

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

3. května 2026  10:15

Výstavba cyklostezky do Sklářů bude náročná, musí dávat pozor na stromy

Cyklogenerel má nastavit pravidla pro rozvoj cyklodopravy v Plzni. Cyklisté...

Mariánské Lázně už mají vysoutěženého dodavatele na výstavbu smíšené cyklostezky do místní části Skláře a pustí se do její realizace. Trasa povede vedle silnice druhé třídy směrem na Chodovou Planou....

3. května 2026  8:07

Nová hala i trávník. Do chebské Lokomotivy půjde během let 400 milionů

Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...

Sportovní areál chebské Lokomotivy čekají změny. Město plánuje jeho kompletní rekonstrukci. Začít chce už letos výměnou umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Následně začne stavba tréninkové haly....

2. května 2026  7:32

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen,...

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

1. května 2026  7:33

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

30. dubna 2026  14:40

Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:31

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

30. dubna 2026  11:08

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.