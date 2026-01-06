Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

  17:30
Společnost Marservis podle vedení města Chodov neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním kvůli vlastnictví infrastruktury nutné k vytápění. Řekl to v úterý starosta Patrik Pizinger, podle něhož to znamená, že daný majetek firma nikdy nevlastnila a že majitelem této infrastruktury je město. Starosta to uvedl na mimořádném jednání zastupitelstva. S firmou se město soudí přes 20 let.
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla...
ČTK kontaktovala firmu Marservis na e-mailu, ale její zástupci dlouhodobě nekomunikují. Rozsudek a jeho zdůvodnění město ještě k dispozici nemá.

„Náš právní zástupce, pan doktor (Vladislav) Bílek, telefonicky u Nejvyššího soudu zjistil, že příslušný senát rozhodl o dovolání společnosti Marservis, a to už 22. prosince loňského roku s výrokem, že dovolání společnosti Marservis bylo odmítnuto. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí by nám mělo být doručeno v průběhu ledna 2026, to znamená zatím jím nedisponujeme. Odmítnutím dovolání bylo, dá se říci, řízení o určení vlastnických práv k tepelnému zařízení v našem městě pravomocně ukončeno,“ řekl v úterý Pizinger. Teoreticky by se firma mohla znovu obrátit na Ústavní soud, který se už jednou věcí zabýval, ale vrátil ji soudům nižším.

Kvůli při s dodavatelem byli lidé v Chodově bez tepla, hrozí ještě krátké výpadky

Podle Pizingera v platnosti zůstává rozhodnutí Krajského soudu v Plzni z roku 2021, kterým byla žaloba Marservisu o určení vlastnictví zamítnuta. „Lze tedy opatrně konstatovat, že společnost Marservis nikdy nenabyla vlastnická práva k žádné části rozhodného tepelného zařízení v Chodově,“ řekl starosta.

Zatímco město Chodov už 20 let u soudů všech stupňů tvrdí, že nájemní smlouva se společností Marservis z roku 1993 je neplatná a že veškerý majetek spojený s dodávkami tepla patří městu, Marservis namítá, že majetek je firmy, protože do něj za desítky let investovala.

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Nejasná je tak i licence na provozování tepelné infrastruktury. Původně ji měla firma Marservis, pak ji získala městská společnost Teplo Chodov, ale po odvolání Marservisu o ni zase přišla. Licencovaný provozovatel přitom může být jen jeden.

Komplikovaná situace s teplem je i v tom, že výrobce tepla, SUAS Teplárenská, dodává teplo na předávací stanici městské společnosti Teplo Chodov a od ní pak teplo odebírá a prodává lidem a firmám Marservis.

Kvůli vleklému sporu dluží chodovská městská firma za teplo 50 milionů

Zastupitelé v úterý měli původně schvalovat dohodu o narovnání s firmou Marservis. Dohoda by částečně řešila fakt, že Marservis odmítl platit vyšší cenu za teplo, a Teplo Chodov tak dlužila SUAS Teplárenské už přes 40 milionů korun. Jenže rozhodnutí Nejvyššího soudu, pokud zůstane pravomocným, podle starosty města situaci mění. Ačkoli město chce nadále řešit spor mimosoudně, dává Chodovu daleko větší šanci 20 let trvající spor ukončit a zajistit pro obyvatele levnější teplo, řekl v úterý Pizinger.

23. listopadu 2023
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

