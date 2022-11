Musíme s Chebem táhnout za jeden provaz, říká nový šéf technických služeb

„Určité vize a koncepci, kam by firma Chetes měla směřovat, mám. A budu se snažit je realizovat. Nebude se ale jednat o nic překotného. Technické služby zajišťují základní infrastrukturu a tak by to mělo zůstat. Sloužit by měly především městu a jeho obyvatelům,“ uvedl nový jednatel Polák.

Ten se chce nejprve zaměřit na vztah mezi městem Cheb a jeho servisní organizací a vyjasnit otázky kolem financování.

„Když mám mluvit upřímně, z dlouhodobého hlediska je společnost Chetes podfinancovaná. A tím pádem si s sebou nese vnitřní dluh, který se zde za nějakých 15 až 20 let naakumuloval. My se musíme snažit jej trochu sanovat. A k tomu potřebujeme mít řádně uzavřené smlouvy s městem. Rovněž ceníky musí reflektovat na ceny obvyklé. Pokud se tohle podaří, pak se technické služby dokážou ekonomicky stabilizovat. Druhá věc je, že si musíme říct, co přesně město od svých technických služeb chce. Jaký objem prací a jakou formou. Pak už to bude na nás, na zaměstnancích,“ předestřel.

Naplnění vize je podle něj o komunikaci, a to zejména o problémových otázkách. „A pak je také důležité správně ty otázky vyhodnocovat a na základě toho přijímat rozhodnutí. Prostě musíme s městem tahat za jeden provaz,“ vysvětlil.

Ačkoli by podle něj společnost nechtěla Cheb žádat o účelové dotace, v nadcházejícím období se bez pomoci zřejmě neobejde. Zejména v souvislosti s technikou a její obnovou.

„Stroje jsou tím nejdůležitějším článkem a investice musí směřovat do těchto moderních výrobních prostředků. Budeme asi potřebovat takové malé nakopnutí od naší „matky“ k tomu, aby organizace naběhla o maličko rychleji. Pak už bychom chtěli hospodařit s veřejnými prostředky, spravovat veřejný statek řádně a na obnovu a investice si vydělávat vlastní činností,“ dodal Michal Polák.