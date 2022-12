Chemický vánoční stromek se rozzáří pod UV lampou, potřebuje ale hodně baněk

Oslavě vánočních svátků přizpůsobila lektorka projektu a chemikářka školy Ivana Laslopová předváděné pokusy. Známé motto „Toto doma nezkoušejte“ v její třídě rozhodně neplatí. Ba naopak.

„Není problém je zopakovat v domácím prostředí. Některé pokusy mohou děti dělat i bez dohledu dospělých,“ zdůraznila pedagožka.

Určité limity ale existují. Například na chemický vánoční stromeček, který se rozzáří v UV světle, potřebuje jeho autor vedle vesměs běžně dostupných chemikálií i náležité množství baněk. „Vyrobit takový stromeček ale není nic složitého,“ podotkla Laslopová.

Vánoční chemické pokusy

Stejně jednoduché byly i další vánoční chemické pokusy. Studené těsto na výrobu nejrůznějších vánočních ozdob? Stačí na něj jedlá soda, kukuřičný škrob a voda.

Efektní sněžítko? Voda a glycerol. Plus třpytky a sněhulák vytištěný na 3D tiskárně.

Koupelové bomby? Tady je seznam ingrediencí trochu delší. Po jejich smíchání, vytvarování, vysušení a zabalení ovšem nevznikne žádná výbušnina, ale šumicí a vonící přísada do koupele.

Pokusy jsou kořením chemie. Právě ty dělají pro děti předmět atraktivním. „Není ale jen o pokusech, nezbytná je i teorie. Aby děti věděly, co s čím a jak smíchat, případně co nikdy nemíchat,“ zdůraznila Ivana Laslopová.

O tom, že chemie může být stravitelná v pravém slova smyslu, se frekventanti projektu přesvědčili na jednom z minulých setkání, kdy vyráběli lízátka z krystalizovaného cukru.

Chemická centra jsou nejnovějším počinem projektu Elixír do škol. V celé republice jich v září letošního roku vzniklo deset, jedno z nich právě v sokolovské škole. Sokolov je Elixíru zaslíbený. Vedle chemického centra zde už řadu let při 8. základní škole funguje centrum fyzikální. Do výčtu ještě patří digitální centrum, které je ve Skalné na Chebsku.

Do chemické části projektu, nad nímž vedle sokolovské radnice převzala patronát i místní chemička Synthomer, se v 6. základní škole zapojilo na dvacet lidí. „Maximálně se nás ale na jednom sezení sešlo 18,“ upřesnila Ivana Laslopová.