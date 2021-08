Chemička snižuje uhlíkovou stopu, jako první začala odebírat zelený dusík

„Snižování uhlíkové stopy je klíčové i v našem oboru podnikání,“ konstatoval za společnost Linde Gas Marek Peterka. Dodavatel „zelených“ produktů, mezi které patří kapalný kyslík, dusík a argon, při jejich výrobě využívá elektřinu z vodních nebo větrných elektráren. „Certifikát společnosti TÜV SÜD dokládá, že díky tomu dochází k dramatickému snížení produkce oxidů uhlíku,“ podtrhl Peterka.



Uhlíkovou stopu zanechává každý. Podle statistik je to na jednoho obyvatele České republiky pět tun CO 2 za rok. „Hlavní vliv na to má centrální i samostatné vytápění, individuální a hromadná doprava, cestování letadlem nebo spotřeba masa. Pokud do této statistiky započítáme průmyslovou produkci, pak dosahuje uhlídková stopa na jednoho občana republiky zhruba 9,5 tuny CO 2 za rok,“ uvedl Synthomer v tiskové zprávě.

Sokolovská chemička byla prvním zákazníkem v České republice, který se do projektu Linde Green zapojil. „Když jsme tuto nabídku dostali, okamžitě jsme na odběr takříkajíc zeleného dusíku přistoupili,“ konstatoval Milan Brejchal, výkonný ředitel sokolovské společnosti Synthomer.

Připustil, že cena za dusík vyráběný pomocí obnovitelných zdrojů energie je řádově o procenta více než za ten produkovaný standardními postupy. „Souvisí to s vyšší cenou zelené energie. Navýšení ovšem není tak významné, aby nás to od tohoto kroku odradilo,“ zdůraznil ředitel chemičky.

Díky odběru ekologicky vyráběného dusíku se podařilo za sedm měsíců letošního roku snížit uhlíkovou stopu už o 497 tun CO 2 . „Pro srovnání takové množství plynu vyprodukuje za rok sto lidí,“ řekl Marek Peterka z Linde Gas.

Ze statistického hlediska se podle něj nabízí ještě jedno srovnání. Vůz s ročním nájezdem 20 tisíc kilometrů vyprodukuje 2,448 tuny CO 2 . „Od ledna do července tedy Synthomer ušetřil stejné množství CO 2 , které za rok vyprodukuje 203 osobních vozů, pokud najedou 20 tisíc kilometrů,“ popsal zástupce Linde Gas.

Roční spotřeba dusíku, který Synthomer potřebuje jak pro samotnou výrobu, tak pro technologické postupy při odstávkách zařízení, se přitom pohybuje mezi 2,4 a 2,5 miliony kilogramů.

Další eko projekty

Odběr ekologicky vyráběného dusíku ovšem není jediným příspěvkem sokolovské chemičky ke zlepšení životního prostředí. Tím nejzásadnějším projektem je výstavba nového energobloku závodu. Po jeho dokončení, což by mělo být ještě v letošním roce, dá firma definitivně vale uhlí a při výrobě energie začne používat plyn.

Uhelný kotel přitom k chemičce patřil od samého počátku, tedy od roku 1917. „Zpočátku si dokonce podnik těžil uhlí sám,“ uvedl Milan Brejchal. Technologie spalování uhlí prošla řadou etap úprav a modifikací vyplývajících jak z potřeb areálu, tak z legislativy s tím, jak nabývala důležitosti ochrana životního prostředí. „Pro nás je o to důležitější, že podnik stojí v těsném sousedství města,“ podotkl výkonný ředitel.

Díky novému plynovému zdroji bude chemička ročně produkovat o třetinu méně emisí oxidu uhličitého, což obnáší zhruba 30 tisíc tun. Významně pak klesnou také emise dalších škodlivin i odběr vody z Ohře.

Čistoty vody se týká i další ekologický projekt Synthomeru. Dokončuje totiž úpravnu odpadních vod z produkce disperzí. Zbytky z výroby se zatím spalovaly, nová technologie odpadní vodu vyčistí a ta se vrátí zpět do Ohře.