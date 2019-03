Opravit Chebský most potrvá déle, Vary nemohou sehnat odborníky

Důvod nezájmu vidí mimo jiné v tom, že radnice dala specialistům takřka šibeniční termín pro provedení této zakázky.

„V prvním výběrovém řízení jsme stanovili dobu na provedení prací na pět měsíců,“ konstatoval náměstek Petr Bursík. Do druhého proto prodloužil magistrát lhůtu o čtvrt roku.

„Kanceláře, které jsou schopné podrobnou diagnostiku provést, mají v současné době hodně práce, pětiměsíční termín pro ně tak byl příliš krátký,“ naznačil Bursík důvod, proč bylo město nucené vypsat druhé výběrové řízení.

Podle něj má úřad signály, že by se do tendru měli odborníci přihlásit. V rozpočtu město počítá s tím, že za podrobnou diagnostiku zaplatí 800 tisíc korun.

Chebský most patří k nejvytíženějším komunikacím přes řeku Ohři v Karlových Varech. I když zevrubná kontrola z konce roku 2017 ukázala, že spodní část mostu je v dobrém stavu, mostovka si tehdy od odborníků vysloužila nálepku velmi špatná. Budoucí generální opravu pak může zkomplikovat i fakt, že stát Chebský most vyhlásil nemovitou kulturní památkou.

Karlovy Vary mají v současné době, co se mostů týče, víc kritických míst. Tím nejzásadnějším je Doubský most, který už je od jara loňského roku zcela uzavřený. Už v březnu by měla začít jeho demolice a bezprostředně po ní stavba nového. Ředitelství silnic a dálnic, které jej spravuje, počítá s investicí 80 milionů korun.

Další miliony investuje do mostů letos i karlovarský magistrát. Mezi Ostrovským mostem a Čertovým ostrovem se chystá výstavba zcela nového Koptova mostu.

„Podle projektové dokumentace pro provedení stavby byl stanoven rozpočet nového mostu na 8,5 milionu korun a rozpočtové opatření je celkem na devět milionů,“ konstatoval náměstek Bursík.