Chebský hrad nechá nahlédnout do válečných dějin i středověké kuchyně

„V rámci několikaletého projektu postupně došlo k obnově cihelného pláště východní hradby, jihovýchodních kasemat, části jihozápadního bastionu a byla zastřešena jihozápadní kasemata. Nové střechy se v letošní závěrečné fázi projektu dočkají i kasemata v jihovýchodní části památky a přilehlý bastion. Ten projde rovněž kompletní vnitřní rekonstrukcí tak, aby v něm mohla být zřízena zcela nová expozice,“ uvedla mluvčí města Cheb Simona Liptáková.

Doplnila, že loni Chebský hrad navštívilo více než 46 tisíc turistů všech věkových kategorií z tuzemska i ze zahraničí.

„Oproti prvnímu ‚covidovému‘ roku 2020 přijelo loni o bezmála pět tisíc turistů víc. Přesto je to méně než v době před covidem. Z cizinců jako obvykle převažovali němečtí návštěvníci, kteří jezdí na chebskou falc především díky její historii, jež je spojena s císařským rodem Štaufů,“ konstatovala Liptáková.

Návštěvníci hradu podle ní letos uvidí hned několik novinek. Jednou z nich bude expozice uvnitř jihovýchodního bastionu, kde vznikne stálá výstava určená milovníkům vojenských dějin. Bude zaměřena na několik vybraných válečných epizod, které se v minulosti dotkly historie města Chebu.

„Druhou připravovanou expozici, tu venkovní, návštěvníci naleznou v prostoru takzvaného Kuchelhausu, kterému se též říká Gordonův dům. Ten přiléhá k torzu románského paláce,“ zmínila Liptáková.

„Návštěvníci se zde budou moci seznámit s tím, jak vypadala pozdně středověká hradní kuchyně. Prohlédnou si repliky dobového nádobí a kuchyňského náčiní, topeniště s otevřeným ohništěm s rošty a rožni, typický kuchyňský nábytek a mnoho dalších zajímavých detailů. Expozici doprovodí text se stručnými informacemi o tom, jak kdysi taková středověká kuchyně fungovala,“ doplnila.

V souvislosti s opravami hradu se už několik let mluví o zastřešení paláce. Důvodem je zejména voda, která se drží uvnitř ruin a tlačí na severní stěnu paláce se vzácnými okny.

Pomoci by mohlo alespoň částečné zastřešení, kdy by na původních otvorech po trámové podlaze vyrostla pochozí stříška. Ta by alespoň část prostor paláce chránila před deštěm a navíc by návštěvníkům umožnila po mnoha desetiletích znovu pohlédnout do údolí řeky Ohře z některého z pětidílných sdružených románských oken s mramorovými sloupky.