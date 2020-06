Chebský hrad přivítal návštěvníky, láká na pozoruhodnou sbírku zbraní

„Samozřejmě, že i u nás jsme podnikli kroky k zamezení šíření koronaviru. Pokladnu a návštěvníky odděluje plexisklo a u vstupu čeká stoleček s dezinfekcí,“ popisuje opatření kastelán hradu Tomáš Dostál.

Podle jeho slov stojí na Chebském hradě za pozornost také neobyčejná sbírka středověkých zbraní, která se stále rozrůstá.



„Co se týče střelných zbraní, jež jsou založeny na využití střelného prachu, tak si myslím, že možná každý hrad či zámek nějaký takový kousek vlastní. Ale mechanická artilerie, tak to je něco jiného. Troufám si říci, že naše sbírka je jedinečná, možná i v rámci celé České republiky. Konkrétně obléhací prak trebuchet, který jsme na Chebském hradě představili před časem, to je skutečný unikát. Nevím o tom, že by někde v Čechách měli tak velký obléhací prak a navíc funkční,“ zve na prohlídku kastelán.

Hrad v Chebu, jež patří k národním kulturním památkám, pochází z první čtvrtiny 12. století. Hned po Přimdě na Tachovsku je považován za druhý nejstarší kamenný hrad v Čechách.

Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území.

Friedrich ovšem nebyl jediný panovník, jehož komnaty chebského hradu hostily. Navštívil ho také Karel IV. či husitský král Jiří z Poděbrad.

Poslední vývojovou fází prošel hrad na přelomu 17. a 18. století, kdy byl z části přebudován do podoby barokní pevnostní citadely.