Už před rokem kriminalisté z Toxi týmu zajistili na poště v Chebu poštovní zásilku s omamnou látkou, která byla adresována do věznice v Kynšperku nad Ohří.
Na základě tohoto zjištění se kriminalisté spolu s věznicí zaměřili právě na to, zda nejsou do věznice drogy pašovány ve velkém.
„V rámci součinnosti poskytlo oddělení prevence a stížností fungující ve věznici chebským kriminalistům zásadní informace. Jejich následným rozpracováním a rozsáhlou operativní činností obou policejních orgánů se podařilo odhalit organizovanou skupinu, která zajišťovala distribuci omamných a psychotropních látek, zejména pak marihuany, pervitinu, kokainu a extáze v Aši, Plesné a v Chebu,“ informoval o rozsáhlém případu policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Část omamných a psychotropních látek, kterými organizovaná skupina disponovala, pak podle něj končila právě ve věznici.
Drogy pronášeli do věznice odsouzení, kteří pracovali ve firmě
Kriminalisté odhalili, jak se drogy do věznice dostávaly. „Distribuce probíhala podle předem dohodnutého plánu v prostorách firmy, kam vybraní odsouzení jezdili pracovat,“ vysvětlil mluvčí.
Lidé, kteří komunikovali s určenými vězni, podle instrukcí za úplatu drogy opatřili a poté je donesli na externí pracoviště. Odtud je pak zaměstnaní odsouzení při návratu ze směny pronášeli do věznice. Organizovanou skupinu instruoval přes mobilní telefon, který měl ve věznici nelegálně, čtyřicetiletý odsouzený muž.
Na konci října ale spadla klec. Při rozsáhlé akci, kdy policisté provedli pět domovních prohlídek a prohlédli i další prostory, zajistili kilogram marihuany, přes 200 tablet extáze, kokain a další látky. Ty jsou předmětem znaleckého zkoumání.
„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmi osob ve věku od 21 do 50 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jehož se měli dopustit jako členové organizované skupiny. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ uzavřel Jakub Kopřiva. Mezi stíhanými jsou i dva vězni.