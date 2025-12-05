Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních vozidel ve čtvrtek večer mezi Zadním Chodovem na Tachovsku a Trstěnicemi na Chebsku. Řidič jednoho z nich přejel v zatáčce do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozidlem. Jak se ukázalo, šofér, který nehodu způsobil, byl opilý a pod vlivem drog.
Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si vyžádala tři zraněné. Viník byl opilý a zfetovaný. (4. prosince 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala krátce před půl osmou na silnici u Zadního Chodova. Protože se auta střetla přímo na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, vyrazily na místo jednotky z obou regionů.

Podle dosavadních informací jel šestatřicetiletý řidič s Fordem Focus ve směru na Trstěnice. „Náhle přejel z dosud nezjištěných příčin v pravotočivé zatáčce částečně do protisměru, kde se střetl levou přední částí vozidla s levou přední částí protijedoucího vozidla tovární značky Ford Fiesta, které řídil sedmapadesátiletý řidič,“ popsala srážku policejní mluvčí Iva Vršecká.

Při nehodě zahynuli 89letí manželé, vjížděli na hlavní a nedali přednost

Zatímco Ford Focus sjel do příkopu na jedné straně vozovky, Ford Fiesta se v příkopu na druhé straně převrátil na střechu.

Přivolaní záchranáři měli původně hlášeno pět zraněných lidí. Nakonec do Fakultní nemocnice v Plzni odvezli tři. „Po ošetření jsme do nemocnice transportovali dvě asi dvacetileté ženy a jednoho sedmapadesátiletého muže. Utrpěli zranění lehčího až středně závažného charakteru,“ vypočetl za záchrannou službu Plzeňského kraje Luboš Bouček.

Policejní mluvčí upřesnila, že se jednalo o dvacetiletou a třiadvacetiletou dívku, které cestovaly ve Fordu Focus. Spolu s nimi seděl v autě ještě třiadvacetiletý spolujezdec, který ošetření nepožadoval. Stejně tak řidič. Šofér z převráceného auta skončil v nemocnici.

Jak se ukázalo, viník nehody, který přejel do protisměru, měl nejenom pozitivní dechovou zkoušku, ale i test na drogy. „Dechová zkouška měla výsledek 1,5 promile alkoholu. Řidič byl pozitivní na látky THC a amfetamin,“ upozornila policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že policisté nařídili odběr krve ve zdravotnickém nařízení. Druhý z řidičů měl test na alkohol negativní.

Hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření a odpojili akumulátory. K úniku provozních kapalin z vozidel nedošlo,“ doplnil informace mluvčí hasičů Plzeňského kraje Michal Holeček.

