Otřesy na Chebsku nepřestávají, země se zachvěla naposledy v úterý

Autor: ,
  16:18
Mírné otřesy země na Chebsku neustávají. Od 20. listopadu se otřesy mezi jedním a dvěma stupni vyskytují téměř každý den. V úterý automatické stanice zaznamenaly dva otřesy po 13:00.
Jakub Klicpera ukazuje přístroj, který zaznamenává seismickou činnost.

Jakub Klicpera ukazuje přístroj, který zaznamenává seismickou činnost. | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Jakub Klicpera ukazuje přístroj, který zaznamenává seismickou činnost.
Jakub Klicpera ukazuje přístroj, který zaznamenává seismickou činnost.
Jakub Klicpera ukazuje přístroj, který zaznamenává seismickou činnost.
Jakub Klicpera ukazuje přístroj, který zaznamenává seismickou činnost.
22 fotografií

Druhý z nich podle předběžných údajů měl magnitudo 2,21. Síla otřesů se následně upřesňuje, rozdíl mezi automatickým odhadem a přepočítanou hodnotou může být i okolo 0,5 stupně, uvádí na svých stránkách Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.

Zatím nejsilnější otřesy současného roje se vyskytly ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. listopadu, kdy nejsilnější dosáhly 2,6 stupně. Všechny otřesy se odehrávají v hloubce přes sedm kilometrů a všechny mají epicentrum východně od Lubů u Chebu a severně od Nového Kostela. Mezi silnějšími otřesy se vyskytují i drobnější zachvění.

Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok

Zemětřesení o síle okolo 2,5 stupně jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk.

Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v...

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

Otřesy na Chebsku nepřestávají, země se zachvěla naposledy v úterý

Jakub Klicpera předvádí měřicí přístroj, který bude zaznamenávat seismickou...

Mírné otřesy země na Chebsku neustávají. Od 20. listopadu se otřesy mezi jedním a dvěma stupni vyskytují téměř každý den. V úterý automatické stanice zaznamenaly dva otřesy po 13:00.

25. listopadu 2025  16:18

Spor o unikátní sbírku z Amati ještě nekončí, zkusí ji získat kraj

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice

Dlouholetý spor o unikátní sbírku historických hudebních nástrojů z Kraslic nekončí. Ačkoli soud v těchto dnech pravomocně rozhodl, že kolekce 265 exponátů patří společnosti AmatiDenak Kraslice, a...

25. listopadu 2025  14:24

Karlovy Vary mají náhradu za poničenou douglasku, vánočním stromem bude smrk

Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První...

Karlovy Vary o první adventní neděli přece jen rozsvítí svůj vánoční strom. Původní douglasku, která se poškodila při kácení a instalaci, nahradil sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý z Tuhnic.

25. listopadu 2025  10:18

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Elektrárna ETI Tisová

Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027....

24. listopadu 2025  15:01

Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu.

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...

24. listopadu 2025  12:32

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Firma podváděla s postiženými i při sjednávání úvěru. Získala desítky milionů

ilustrační snímek

Falešnými potvrzeními o bezdlužnosti se oháněli dva muži, které kriminalisté z Karlovarského kraje stíhají pro několik zločinů. Díky tomu se jim podařilo získat příspěvek na zaměstnávání zdravotně...

24. listopadu 2025  9:42

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

23. listopadu 2025  21:39,  aktualizováno  21:41

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

23. listopadu 2025  9:23

Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS)...

22. listopadu 2025  8:50

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.