Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Jitka Dolanská
  10:34
Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř půldruhého sta lidí. Pak přišel odsun německých obyvatel a budování železné opony. Domy padly za oběť buldozerům. Teď se sem znovu vracejí lidé. V sobotu se setkají u památníku padlým z 1. světové války.
Karl Schneider ukazuje na fotografii místo, kde kdysi ve vesničce Slatina stával jeho rodný dům. Na sobotním setkání nebude 88letý rodák chybět. | foto: Annette Kraus

Památník padlým z 1. světové války byl v obci vztyčen přesně před sto lety a nedávno se jej podařilo na původním místě obnovit.

„Vzpomínkové setkání v bývalé vesnici se koná v sobotu 9. srpna ve 14 hodin. Zazní krátká modlitba i slova rodáků. Bude přichystané malé občerstvení s hudbou,“ zve jedna z organizátorek Annette Kraus.

Vesnice Slatina měla i vlastní pohlednice. Tato pochází z roku 1928 a je ze sbírky, kterou shromáždil Karl Schneider.

Na místě bude i osmaosmdesátiletý Karl Schneider, který veškeré vzpomínky a informace o své rodné vesnici shromažďuje a pečlivě uschovává. Podle fotografií našel místo, kde jeho rodina po generace žila.

„Přímo v obci jsou na místech bývalých domů umístěny informační tabule v českém a německém jazyce. Domy byly rozptýleny po lese, proto se říkalo, že Lohhäuser je lesní vesnice. Procházku je možné absolvovat pěšky nebo na kole,“ konstatuje Annette Kraus a doplňuje, že pro návštěvníky bude u příležitosti oslav ve zmizelé vesnici otevřeno také muzeum v Mähringu, což je nejbližší obec na německé straně.

„Lidé žijící v Lohhäuseru před rokem 1946 měli k Mähringu velmi blízký vztah. Například sem chodili pravidelně do kostela,“ dodává s tím, že muzeum, které sídlí na adrese Marktstraße 98, bude otevřené od 13 do 16 hodin.

Tamní expozice se věnují mimo jiné právě vesnici Lohhäuser a životu na hranicích a jsou částečně i v češtině. Muzeum je od místa setkání vzdálené přibližně 3,5 kilometru. Pěší a cyklisté mohou zamířit přímo, automobily musí jet přes hraniční přechod Mähring.

První zmínka o obci pochází z roku 1667

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1667, kdy zde vybudovali první stavení, byla to fořtovna na českém panství hraběte Johanna Antonína Losy von Losimthal. V roce 1888 se stala Slatina samostatnou obcí s vlastním katastrem. Po první světové válce byl v obci postaven pomník obětem války, vysvěcený 9. srpna 1925.

Ten se podařilo v roce 1992 obnovit. O rok později byl pomník osazen novou deskou se jmény obětí první světové války, doplněnou o jména obětí druhé světové války.

Kromě informačních cedulí na místech někdejších usedlostí a starých ovocných stromů je pamětníkem zaniklé obce i památný strom, borovice rumelská. Bývalou obcí rovněž prochází naučná stezka. Začíná v Malé Hleďsebi a končí v Tachovské Huti. Její délka je přibližně dvanáct kilometrů.

