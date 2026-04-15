Lipová sází stovky stromů, na Chebsku tak obnovují sudetskou krajinu

Jitka Dolanská
  15:25
V Lipové na Chebsku obnovují aleje podél místních cest. Zdejší krajině se tak snaží vrátit ráz, jaký mělo původní pohraničí. Jen loni vysadili zdejší obyvatelé v okolí přibližně tisícovku listnatých stromů – hlavně ovocných nebo dalších typicky českých listnáčů od lip po duby. Svůj vlastní strom tady dostávají do péče už malé děti při vítání občánků.
Do sázení stromů v obci Stebnice se zapojilo zhruba deset dobrovolníků. | foto: Archiv Nadace ČEZ - Stromy

Snímek ze sázení stromů v Paliči. Dobrovolníků se sešlo zhruba dvacet.
5 fotografií

„Snažíme se u nás zachovat a obnovovat krajinný ráz typický pro původní Sudety. A taky chceme, aby po nás něco zbylo,“ říká místostarosta obce Tomáš Luňák. Ve dvou nových alejích v místních částech Stebnice a Palič jejich obyvatelé zasadili třicet okolo dvou metrů vzrostlých třešní ptáčnic a stejný počet dubů letních.

V Lipové sázení nových stromů velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání. Podobně tomu bylo i tentokrát. Do sázení se druhou dubnovou sobotu pustily dvě party místních dobrovolníků včetně dětí.

Ve Stebnici se jich zapojilo přibližně deset, v Paliči se sešel asi dvojnásobek nadšenců. Během občerstvovacích přestávek nechyběl oheň, opékání špekáčků ani ochutnávka borůvkových koláčů či domácího chleba se škvarky. Alej podél cesty ze Stebnice do Mechové se během víkendu rozrostla o 30 třešní ptáčnic, příjezdovou cestu ke kostelu sv. Anny v Paliči zase ozdobilo 30 dubů letních.

„U nás pokaždé sázíme stromy na etapy. Zapojili jsme nejprve místní školu a školku, kde děti vysadily pár stromů během dopoledních vycházek. Pak se v dalších dnech přidala místní veřejnost,“ uvedl místostarosta Luňák.

Obec se snaží na svém rozsáhlém katastru s rozlohou 45 km čtverečních obnovovat hlavně ovocné aleje, především ty historické spojené s někdejšími Sudety – tedy hruškové nebo jabloňové.

„Sázíme, aby po naší generaci něco zbylo. Většina stromů už je hodně stará, mnohdy až 80 let, a okolo silnic mizí. Proto se snažíme vysadit co nejvíce původních ovocných odrůd. Letos na jaře jsme jich zasadili už tři stovky, na podzim budeme pokračovat,“ dodal Tomáš Luňák.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.