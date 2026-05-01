Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Jitka Dolanská
  7:33
Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen. Napínavý německo-český výšlap přenese diváky na čtyřkilometrovém okruhu do doby studené války. Divadelníci nabízejí zájemcům celkem tři termíny výšlapů.
Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen, se kterým vloni přišlo německé divadlo OVIGO, pokračuje. Děj se odehrává ve skutečných reáliích přímo na hranicích. | foto: MAFRA

Diváci se dostanou do doby, kdy komunistická mašinérie utahovala šrouby a tehdejší státní bezpečnost vybudovala na řadě míst příhraničí falešné hranice. To proto, aby z lidí, kteří utíkali do svobodné Evropy, lstí získala další kontakty a důkazy.

„Jde o německo-český špionážní thriller, který jsme pojali jako napínavou túru s divadelními vsuvkami. Představíme skutečné příběhy, skutečné osudy. Bude to dramatické a autentické, dostaneme se na původní místo činu. Termíny nových výšlapů jsou 10. května, 8. a 9. srpna, vždy od 13:30 a 17 hodin,“ zve režisér a umělecký ředitel divadla Ovigo Florian Wein.

Představení začínají přímo na hranicích v lokalitě Bärnau/Obora u Tachova a slibují jedinečný zážitek. „Když se dostanete na místo, kde byli lidé oklamáni, kde věřili, že už jsou za hranicemi, naskočí vám husí kůže. Tato šílená akce tajných služeb by neměla být zapomenuta. Jsou to příběhy, o kterých jsme dlouho nevěděli,“ říká režisér Florian Wein.

Podle něj některé z falešných hranic a celnic dodnes existují, a jsou tak svědky nelidských machinací, které se v pohraničí odehrávaly. Ujišťuje, že diváci budou jistě obsahu hry dobře rozumět. Mluví se v ní totiž česky i německy.

Od roku 2022, kdy s procházkami po autentických místech akce Kámen němečtí divadelníci začali, si představení nenechalo ujít na tři tisíce návštěvníků. Prohlídky letos povede průvodce Ulrich Wohlgemuth. V obsazení se představí Stefan Reiter, David Vereš, Charlotte Bielefeldtová, Martina Baumerová, Erich Wein, Michaela Kosarova, Lisa Hutzlerová, Max Krämer a Kamila Härtlová.

Příběh se vrací do let 1948 až 1951, kdy zřídila československá tajná policie fiktivní hranici na několika místech v západním pohraničí. Na místě vyrostly falešné německé celnice a kanceláře americké kontrarozvědky. Uprchlíky, kteří se vydali za hranice, vítali agenti v uniformách německých pohraničníků a odváděli je k výslechu údajným americkým důstojníkům.

Jenže namísto svobody čekala past. Iluze byla dokonalá. Americké uniformy, zahraniční rádio, z něhož se linuly zapovězené hity, na stole krabička amerických cigaret, na stěnách americké vlajky. Cílem bylo navodit pocit, že běženci už jsou v bezpečí za hranicemi, a přinutit je, aby se rozpovídali a vyzradili další jména. A pak je zavřít do vězení.

Falešné hranice, pro které se vžil krycí název akce Kámen, vyrostly na řadě míst. Například u Aše, u Staré Vody poblíž Lázní Kynžvart, u Tří Seker vedle Mariánských Lázní, ale i u Pavlovy Hutě a u Jalového Dvora na Tachovsku nebo na Svatém Kříži u Chebu.

Další informace o divadelním projektu jsou k dispozici na www.ovigo-theater.de.

