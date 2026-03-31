Další stomatologická ordinace v Chebu končí bez náhrady, zubařka jde do důchodu

Jitka Dolanská
  9:58
V Chebu končí další, v krátké době už třetí zubní ordinace. Lékařka odchází do důchodu a ordinaci nikomu novému nepředává. Bez stomatologa tak zůstávají stovky pacientů.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Od dubna už nebude fungovat zubní ordinace společnosti EF Dent. Její jednatelka, lékařka Eva Fichtlová, to už před časem oznámila chebskému městskému úřadu.

V pátek 28. března se na úřední desce města objevila informace o konci další ordinace. Lékařka Milena Korálová odchází do důchodu, činnost ukončuje 31. května a jak se zdá, ordinaci nikomu nepředává.

Další chebský zubař Jan Konečný ukončil praxi v listopadu loňského roku. O stomatologa tehdy přišlo na 1 700 pacientů.

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

Na Chebsku od letošního roku nefunguje ani víkendová pohotovostní služba. Karlovarský kraj se s lékaři nedokázal dohodnout na jejím zajištění a tak člověk, kterého v sobotu nebo v neděli přepadne bolest zubů, musí do Sokolova nebo až do Karlových Varů.

Lidé proto nedočkavě vyhlížejí zubní kliniku, která vzniká v chebské nemocnici. Nové pracoviště nabídne 15 stomatologických křesel, tři křesla dentální hygieny a poprvé i možnost provádět zákroky v anestezii. Součástí bude také zubní laboratoř.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

