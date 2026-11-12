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Podepsáno. Cheb povede koalice tří uskupení, ANO po letech vyklízí pozice

Jitka Dolanská
  9:44
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V Chebu vznikla koalice. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci Volby pro město, Koalice pro Cheb a Volby pro kraj. (10. listopadu 2026) | foto: Město Cheb

V Chebu vznikla koalice. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci Volby pro město (VPM), která má v zastupitelstvu devět mandátů, šest zástupců Koalice pro Cheb (KPCH) a tři Volby pro kraj (VOK).V zastupitelstvu by měli mít dohromady osmnáct z devětadvaceti členů. Spolupráce vznikla na základě podobných volebních programů, které se u těchto stran nejvíc prolínají.

Ustavující zastupitelstvo se koná v pondělí 23. listopadu. Kandidátem na starostu je Ladislav Hrubý ze STAN, který už část volebního období mezi roky 2018 a 2022 působil jako zástupce starosty.

Cheb ovládla opozice. Volba pro město nastínila koaliční vyjednávání

V nejužším vedení města mají kromě starosty zasednout i tři místostarostové. Konkrétně Tomáš Kubát z KPCH a Markéta Mašková z VPM by měli pracovat jako uvolnění, neuvolněným pro výkon své funkce má být Martin Černík z KPCH.

Rada města by měla být devítičlenná. VPM obsadí pět míst, Koalice pro Cheb tři a VOK jedno.

ANO, které vládlo dosud, skončilo se šesti mandáty v opozici, společně s Naše Česko, které má tři zastupitele, a také ODS a SPD, když obě strany získaly shodně po jednom mandátu.

Výsledky senátních voleb: Na Chebsku post senátora obhájil Miroslav Plevný

Do povolební situace v Chebu promluvily volby do Senátu. Lídr kandidátky vítězné VPM Miroslav Plevný ze STAN, který získal ze všech kandidátů napříč politickými stranami nejvyšší počet hlasů, obhájil post senátora za část Chebska a Tachovsko a rozhodl se, že v Chebu bude působit na postu neuvolněného radního. V gesci by měl mít dění kolem Strategického podnikatelského parku, který by měl vyrůst v lokalitě Cheb – Dvory.

O volbách v Chebu rozhodoval také soud. Námitky vznesli odpůrci chystaného průmyslového parku, kteří kandidovali za sdružení Lidé proti zóně - Nepostavíme průmyslovou zónu Cheb II. Jejich argumenty soud odmítl.

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