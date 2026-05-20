Na výlohy Svazu Němců v Chebu nastříkal vandal hákové kříže, hledá ho policie

Autor: ,
  13:59
Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský čin na Facebooku odsoudilo. Případem se zabývá i policie. Podle starosty města Jana Vrby jde o naprosto nepřijatelný čin.
Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo nastříkal sprejem hákové kříže. (20. května 2026) | foto: Město Cheb

„Vedení města Chebu důrazně odsuzuje vandalský čin, ke kterému došlo dnes v noci. Věříme, že se Policii ČR podaří pachatele brzy dopadnout a usvědčit. Zároveň se pracuje na tom, aby byly nacistické symboly z výloh co nejdříve odstraněny,“ uvedlo město v příspěvku na sociální síti.

Podle krajského policejního mluvčího Jakuba Kopřivy se vandalismem a použitím nacistických symbolů policie zabývá. „O případu víme a vyšetřujeme ho. Pokud víme, symboly se vyskytly jen na těchto dvou místech,“ řekl Kopřiva.

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo nastříkal sprejem hákové kříže. (20. května 2026)

Starosta Chebu Vrba ve středu řekl, že v Chebu žádné problémy s německými rodáky nejsou, naopak. „I s kanceláří Svazu Němců vycházíme dobře a stýkáme se, i proto jsme jim dali prostor přímo na náměstí. To, co se v noci stalo, je proto pro nás nepřijatelné,“ dodal.

Na facebooku se k události vyjádřilo i Komunitní osvětové společenství: „Bereme to nejen jako poškození majetku, ale především jako útok na hodnoty, kterým se jako spolek dlouhodobě věnujeme: na svobodu, demokracii, občanskou odvahu, důstojnost člověka a respekt k lidským právům, respekt k menšinám i slabším. ... Žijeme v době, kdy je veřejná debata v České republice vyhrocená a kdy se politické spory často vedou jazykem nepřátelství. O to důležitější je, abychom nastavovali jasnou hranici: můžeme se tvrdě přít o politiku, ale nesmíme normalizovat nenávistné symboly, ponižování druhých a útoky na demokratické hodnoty,“ uvedl spolek.

Kvůli sudetoněmeckému sjezdu se zrady českých zájmů nedopustíme, říká expertka

Michal Pospíšil, místostarosta Chebu a předseda nadačního fondu Historický Cheb, který vznikl za účelem obnovy památek českých a německých v chebském regionu, uvedl, že takové projevy jsou z jeho pohledu naprosto nepřípustné.

Shodou okolností zrovna ve středu Pospíšil jedná s německými kolegy o přeshraničních projektech na česko-bavorské hranici. „My naopak po roce 1989 děláme všechno pro to, abychom regiony na obou stranách hranic sjednotili a aby opět prorostly,“ osvětlil Pospíšil.

Židovský obchod v Praze pokryly útočné nápisy. Jako ve 30. letech, zní z komunity

Připomněl například projekty nadace Historický Cheb, jako byla obnova hřbitova v zaniklé osadě Krásná Lípa. Na jednání přeshraničního programu jsou ale podobné projekty i nyní, jde například o obnovu osady Pavlův Studenec v Českém lese, která rovněž po válce zanikla.

Komentáře na facebooku města vesměs čin vandala odsuzují. Jsou mezi nimi i takové, které chtějí, aby se vedení města vyjádřilo k nadcházejícímu sněmu sudetských Němců v Brně. Například podle Pospíšila to ale není věcí města Cheb ani jeho zastupitelstva.

