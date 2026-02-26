Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde místo k setkávání, odpočinku i parkování. Práce se však o čtyři miliony prodražily a trvaly o dva měsíce déle. Důvodem jsou archeologické nálezy.
Důvodem byly archeologické nálezy. (24. února 2026)

Na místě, kde měla být původně pod zemí ukrytá retenční nádrž, se po sejmutí svrchní vrstvy objevily pozůstatky někdejších domů. Archeologové odhalili zbytky základů bývalé sýpky s žentourovými mlýny, v sousedství pak podzemní prostory již neexistujícího obytného domu.

Na samotném dně sklepení ležela padesátikilogramová dělová koule, připomínka dávného obléhání města. Podle názoru archeologa Michala Beránka, který zde pracoval, koule prolétla všemi patry domu a následně byla při opravách stavby překryta. „Vzhledem k její váze ji ve sklepě prostě nechali,“ řekl.

Další nálezy pocházejí z přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy se v historickém Chebu mohutně bouralo.

Velký vnitroblok starého Chebu se začal měnit, zmizely staré garáže

„Retenční nádrže jsme museli uložit jinam, než bylo původně plánováno. Navýšili jsme i množství polopodzemních kontejnerů a podobně. Výsledná cena tak byla 23 milionů korun včetně daně,“ upřesnil chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Upravená lokalita teď začne sloužit potřebám obyvatel okolních domů. Vnitroblok pokryla v souladu s požadavky památkářů nová kamenná dlažba, v odpočinkové zóně se objevily vzrostlé stromy i plochy budoucích trávníků. Vzhledem k tomu, že v úzkých uličkách starého města je citelný nedostatek parkovacích míst, nechybí ani parkoviště.

„Pro rezidenty z okolních domů je k dispozici asi 20 míst, dalších 30 je určeno pro návštěvníky,“ řekl Pagáč.

Úpravy otevřely pohled do někdejšího hospodářského dvora a na historické domy, které jej obklopují. Vznikl také důstojný přístup k objektu historického špejcharu, kde je umístěná kolekce maket historických krovů významných staveb z Chebu a okolí. Ty vytvořil tesařský mistr Josef Hauer z německého Parksteinu a městu Cheb je věnoval.

„Tady jsme měli problém vypořádat se s požadavky hasičů na požární ochranu budovy špejcharu, které šly proti názoru památkářů. Ale nakonec jsme se dohodli a historický objekt je nově vybavený elektronickými čidly a hlásiči požáru s napojením na pult centralizované ochrany. Signalizační zařízení doplnilo potřebné množství hasicích přístrojů,“ dodal Pagáč.

