Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Jitka Dolanská
  17:05
Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po návštěvě vojenských hřbitovů v západní Evropě, kde uctili památku padlých kamarádů, zavítali ve středu do Chebu. Tam si prohlédli historické centrum a známý Špalíček.

Odtud zamířili na německý vojenský hřbitov a pomník amerických vojáků na bývalé Ypsilonce. Následně odjeli do Lokte a do Plzně, kde mají v podvečer naplánovanou besedu.

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se účastnili osvobozování Československa, vzdali hold padlým protivníkům na německém válečném hřbitově v Chebu. (27. května 2026)
Harry "Happy" Humason vzdal hold německým padlým vojákům. (27. května 2026)
Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se účastnili osvobozování Československa, navštívili pomník amerických vojáků na bývalé Ypsilonce. Doprovázel je historik Jiří Klůc (bílé triko). (27. května 2026)
Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se účastnili osvobozování Československa, navštívili pomník amerických vojáků na bývalé Ypsilonce. Doprovázel je historik Jiří Klůc. (27. května 2026)
11 fotografií

„Po dlouhé době se do Chebu a obecně do Karlovarského kraje vrátili veteráni 2. světové války. V minulosti mířili hlavně do Plzně a já jsem chtěl, aby se dostali i k nám do regionu. Vím, že tady řada jednotek působila a že právě tady se uskutečnila největší bitva amerických vojáků na českém území. Takže si myslím, že je důležité, abychom o tomto mluvili a válečné veterány uctili,“ řekl zakladatel vzdělávací platformy Witnesses of War historik Jiří Klůc, díky jehož iniciativě se cesta veteránů do Česka mohla uskutečnit.

Ten oba muže objevil, na cestě je doprovází a pomáhá řešit jazykovou bariéru. „Je to neobyčejná a vzácná návštěva. Už jen to, že se ve 100 letech vydali za oceán, že podstupují takovou cestu, je něco neuvěřitelného,“ konstatoval.

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Do Evropy se bývalí američtí vojáci vydali u příležitosti Memorial day, což v překladu značí Den obětí války. „Americký státní svátek, který připadá na poslední květnové pondělí, připomíná všechny americké vojáky, kteří padli během služby v ozbrojených silách. Proto jsme naši návštěvu cílili právě na tento termín,“ vysvětlil Jiří Klůc.

Obrázky i děkovné dopisy

Navzdory počasí, které aktuálně v Evropě vládne, snášejí oba veteráni cestu velice dobře a návštěvu si užívají.

„Jsou rádi, že se mohou potkávat se zdejšími lidmi. Už jsem jim předal obrázky a děkovné dopisy od dětí z různých částí republiky, které si mohli přečíst. Setkali se se studenty vojenských škol a hlavně mohli být na místech, které tehdy americká armáda osvobodila. To také hrálo svou roli,“ řekl Jiří Klůc s tím, že veteráni navštívili i německý vojenský hřbitov v Chebu, kde položili kytici a vzdali čest padlým tehdejšího nepřítele.

„Tady přímo na vojenském hřbitově nikdy žádný americký válečný veterán nebyl, je to historická premiéra,“ doplnil Klůc. Doplnil, že z Plzně mají veteráni namířeno do Prahy. Tady proběhne beseda spojená s autogramiádou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera...

Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na...

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Zaparkované auto se rozjelo a nabouralo jiné, zalarmoval strážníky kolemjdoucí

Nedbale zabrzděné vozidlo se v karlovarské Ondřejské ulici dalo do pohybu.

Netradiční srážku dvou aut řešili na sklonku minulého týdne strážníci v karlovarské Ondřejské ulici. Ani v jednom vozidle totiž v okamžiku střetu neseděl řidič.

27. května 2026  11:42

Kristus jako vítěz. Nejstarší pravoslavný chrám ukáže vzácný kříž s relikvií

Nový oltářní kříž veřejnost poprvé spatří v pátek 29. června 2026 při Noci...

Novým oltářním křížem se vzácnou relikvií se chlubí nejstarší pravoslavný svatostánek v republice, chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních. Lidé si jej budou moci prohlédnout při letošní Noci...

27. května 2026  10:15

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

26. května 2026  14:48

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

26. května 2026  11:54

Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Policie pátrá po vandalovi, který na výlohy v Chebu nasprejoval svastiky

Až tříleté vězení hrozí zatím neznámému muži, který minulý týden v noci posprejoval výlohu Svazu Němců na náměstí v Chebu. Vandala, po němž pátrají chebští policisté, zachytily bezpečnostní kamery....

26. května 2026  9:58

Na Chebsku motoristé jezdí po nové silnici, oprava skončila ještě před termínem

(Ilustrační snímek).

Mezi Teplou a Horním Kramolínem na Chebsku řidiči jezdí od pondělí po zbrusu nové komunikaci. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje tu opravila přibližně 2,5 kilometru dlouhý úsek...

26. května 2026  9:45

Střet tří vozů na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje, zranili se čtyři lidé

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13

Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle informací policie bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu se...

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  18:35

Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v...

Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání Lukáše Kislingera, bývalého vychovatele věznice ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Ten podle...

25. května 2026  12:10

Titul unikl. Ale brzy stříbro v Kynžvartu doceníme, mínila házenkářka Srpová

Zklamané házenkářky Kynžvartu po prohraném finále.

Mohou být pyšné na výjimečnou sezonu, ale nejprve musí odeznít zklamání. Házenkářkám Kynžvartu český titul unikl. Ve třetím finále podlehly v sobotu pražské Slavii 24:33, sérii ztratily 1:2 na zápasy...

25. května 2026  11:28

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

Policisté budou dnes od 14 hodin nacvičovat zásah proti střelci v areálu...

Zásah proti aktivnímu střelci budou v pondělí od 14 hodin trénovat policisté v areálu karlovarské nemocnice. Běžného provozu se nácvik nedotkne, motoristé ovšem musejí počítat s možnými omezeními v...

25. května 2026  9:02

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.