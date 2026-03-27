Cheb provoní jidáše. Velikonoční jarmark láká na tradice i zážitky

Jitka Dolanská
  14:23
Propojení velikonočních tradic a řemesel, nabídky regionálních produktů, bohatý program pro malé i velké a doširoka otevřené brány muzejních expozic, provoněné čerstvě napečenými jidáši. To je tradiční Velikonoční jarmark, který každoročně chystá Muzeum Cheb. Letos se oblíbená akce uskuteční v sobotu 28. března od 10 do 17 hodin.
Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční...

Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční akci Velikonoční jarmark 2024 v Chebském muzeu. (23. března 2024) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Igor Kukučka, řezbář, na velikonoční akci Velikonoční jarmark 2024 v Chebském...
Zdobení kraslic z vyfouknutých vajec frézováním a voskem na velikonoční akci...
Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční...
Igor Kukučka, řezbář, na velikonoční akci Velikonoční jarmark 2024 v Chebském...
Oslavy jara muzeum chystá společně s místní římskokatolickou farností. Díky tomu se prostor mezi muzeem a farním kostelem svatého Mikuláše a Alžběty promění v tržiště, které nabídne krajové speciality, řezané květiny a sazenice, stylové občerstvení a kavárnu s posezením.

Nabídku řemeslného a velikonočního zboží doplní prezentace místních škol, chráněných dílen a partnerských organizací.

„Velikonoční jarmark by neměl být pouze prodejním trhem, ale především akcí, na níž se v příjemném prostředí setkají místní i návštěvníci regionu. Proto klademe důraz na komunitní rozměr akce, stejně jako na autentičnost a regionální původ nabízeného zboží,“ řekl Štěpán Karel Odstrčil, historik a etnograf muzea.

Součástí jarmarku bude kulturní program, kdy se hudební a divadelní vystoupení ve Valdštejnské obrazárně budou střídat s programem ve farním kostele, který akci obohatí o duchovní rozměr Velikonoc.

Na akce láká také Milíkov

Komu by bylo muzeum v Chebu málo, může vyrazit do nedalekého Milíkova. Tamní muzejní statek se v sobotu poprvé po zimní přestávce otevře veřejnosti a zároveň se stane cílem pochodu s názvem Kynšperská jarní patnáctka.

Hrázděný statek čp. 18 bude otevřený od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na volný vstup, drobné odměny pro pěší účastníky i nabídku občerstvení.

Statek je jediné muzeum v přírodě zřizované Karlovarským krajem. Autenticky dochovaný objekt přibližuje ve svých expozicích každodenní život na chebském venkově přelomu 19. a 20. století. Díky své poloze na úpatí Slavkovského lesa představuje ideální cíl pro pěší i cyklistické výlety. Stejně jako vloni jsou i na rok 2026 na statku připraveny komentované prohlídky, tematické workshopy a tradiční Milíkovské dožínky.

Nejčtenější

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Archeologové přepsali historii hradu Loket, je výrazně starší, než se myslelo

Hrad Loket je starší, než se doposud vědělo. Archeologové objevili zbytky...

Hrad Loket mění dějiny příhraničního regionu Karlovarského kraje. Památka je přibližně o sto let starší, než dosud ukazovaly výsledky vědeckých zkoumání. Novinku prokázaly poslední výzkumy...

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

27. března 2026  13:42

Za úplatu vystavovala posudky řidičům, přitom je ani nevyšetřila, viní psycholožku

ilustrační snímek

Dopravní psycholožka z Karlových Varů vystavovala podle policie za úplatky posudky o způsobilosti lidem, kteří přišli o řidičský průkaz. Vůbec je přitom nevyšetřila. Policisté sedmapadesátiletou ženu...

27. března 2026  11:09

Kauza falešných řidičáků bobtná, policie obvinila už téměř padesát lidí

Autoškola

Už osmačtyřicet lidí viní karlovarští policisté z toho, že chtěli získat řidičský průkaz za pomoci úplatků. V rozsáhlém případu se postupně objevují další, kteří údajně přišli k řidičskému oprávnění...

27. března 2026  8:49

Karlovarská nemocnice má nové diagnostické pracoviště, dříve odhalí rakovinu

Otevření nového oddělení PET CT v Nemocnici Karlovy Vary. (26. března 2026)

Nové pracoviště PET CT, první v regionu, uvedli ve čtvrtek do provozu v karlovarské nemocnici. Přinese zásadní posun v dostupnosti a kvalitě diagnostiky nádorových onemocnění. Jde o první pracoviště...

26. března 2026  14:32

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím,...

26. března 2026  10:59

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Výrobce silikonů Wacker převzal nový závod v Karlových Varech, zaměstná až 200 lidí

Firma WACKER nabídne až 200 pracovních míst. Zleva: Milan Kratina (CEO,...

Globálně působící chemický koncern a přední výrobce speciálních silikonů Wacker vstupuje do Karlových Varů. Společnost už převzala dokončenou budovu nového výrobního areálu, který pro ni připravil...

25. března 2026  15:11

Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo

Most přes řeku Ohři v Šemnici bude kvůli havarijnímu stavu uzavřen. (7....

Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku rozděluje na dvě poloviny, se dostává do patové polohy. Krajský stavební úřad opět smetl ze stolu žádost o...

25. března 2026  9:27

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Rekonstrukce Vřídelní lávky začne po filmovém festivalu, vyžádá si miliony

Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky

Karlovy Vary chtějí letos zahájit opravu Vřídelní lávky. Přemostění řeky Teplé, které je součástí Vřídelní kolonády, je ve špatném stavu a pro veřejnost až na dobu každoročního filmového festivalu...

24. března 2026  15:46

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:43

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:46

