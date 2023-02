U Chebu se srazil osobní vlak s autem. Provoz do Chomutova je přerušen

Nehoda se stala kolem 20:45 u zastávky Tršnice. „Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události,“ uvedl dopravce.

ČD - Info @cdmimoradnosti Na trati [140] Cheb - Chomutov v úseku Cheb - Kynšperk nad Ohří. Srážka s autem. Konec v 23:00 https://t.co/DLvR0k1D3w oblíbit odpovědět

Podle webu ČD potrvá omezení na trati zhruba do 23:00, čas je ale pouze orientační. Pendolino jedoucí z Ostravy do Karlových Varů a rychlík mířící z Prahy do Chebu byly odkloněny přes Františkovy Lázně.