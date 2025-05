Elektrifikujte trať Cheb – Norimberk, vyzývají vládu. Pomůže to ekologii i lázním

Základním předpokladem ale je, aby se dokončení elektrifikace železniční trati Norimberk – Bayreuth/Cheb stalo jednou z priorit nové německé spolkové vlády. Akce se zúčastnili zástupci průmyslových a obchodních komor, včetně Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

„Elektrifikace této trati je zásadní pro další rozvoj ekonomických vztahů mezi našimi regiony. Z dlouhodobého hlediska to pomůže snížit zatížení našich silnic tranzitní kamionovou dopravou mezi Německem a střední a východní Evropou,“ uvedl Tomáš Linda, předseda představenstva karlovarské hospodářské komory.

Pokračoval, že Česká republika již svou část elektrifikace dokončila prakticky až k hranicím, teď je tedy nutné, aby německá strana co nejrychleji pokračovala v započatém procesu. „Nesmíme ztrácet čas, pokud nechceme zaostávat za dopravním a ekonomickým vývojem v celé Evropě,“ dodal Tomáš Linda.

Elektrifikace přinese rozvoj železnice a sníží dopravní zatížení dálnic

Právě na železnici by se měla podle odborníků přesunout velká část nákladní dopravy.

Nová studie německé spolkové vlády ekonomickou rentabilitu projektu potvrdila. „Elektrifikace trati Norimberk – Cheb bude příležitostí pro rozvoj železnice a zejména snížení dopravního zatížení dálnic tranzitními kamiony. Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Je třeba maximálně využívat více tratí a nikoli jen přetížené koridory. To může přinést rozvoj celé řadě dalších regionů,“ řekl Richard Štěpánovský, manažer pro česko-německou spolupráci karlovarské hospodářské komory.

Kvalitní elektrifikované, často dvoukolejné tratě, kde v minulosti jezdily těžké nákladní vlaky ze západních Čech na východ republiky, mohou podle jeho slov získat nové výkony právě v převzetí tranzitních přeprav mezi západní a střední či východní Evropou.

„To je třeba koncepčně rozvíjet i na české straně včetně alternativních objízdných tras pro zabezpečení stability,“ dodal Štěpánovský.

Němečtí zástupci podnikatelské sféry a regionální politici za přítomnosti bavorského ministra dopravy Christiana Bernreitera vyzvali novou spolkovou vládu, aby co nejrychleji pokračovala v plánování, financování a realizaci projektu. Navzdory pozitivním výsledkům studie proveditelnosti totiž dosud chybí konkrétní smluvní závazky, finance a personální zdroje.

„Německo jako hospodářské centrum naléhavě potřebuje rozsáhlé investice do železniční infrastruktury,“ konstatoval bavorský ministr dopravy Christian Bernreiter.

Potřebujeme schvalovací turbo

„Elektrifikace 140 kilometrů mezi Norimberkem a Hofem a odbočky z Marktredwitz do Chebu a dále do České republiky uzavře naléhavě potřebnou mezeru do Saska a střední a východní Evropy. Z efektivnější železniční infrastruktury budou mít stejný prospěch místní obyvatelé i regionální ekonomika,“ dodal ministr.

Jeho slova potvrzuje také prezident norimberské průmyslové a obchodní komory pro Střední Franky Armin Zitzmann. „Jak ukazují nejnovější čísla, elektrifikace francko-saské magistrály je z makroekonomického hlediska mimořádně smysluplný projekt. Nesmíme ztratit napojení na středoevropské dopravní osy. Proto je nyní prioritním úkolem politiků urychlit schvalování, plánovací řízení a závazky financování. V zásadě potřebujeme ‚schvalovací turbo‘, které zajistí, že infrastrukturní balíčky v hodnotě miliard eur dohodnuté v koaliční smlouvě rychle vstoupí v platnost,“ vysvětlil.

Česká republika, stejně jako Polsko, Slovensko a ve střednědobém horizontu i Ukrajina, jsou pro hornofrancké podniky důležitými obchodními partnery, kteří by mohli z elektrifikace profitovat.

„Elektrifikace železničních tratí je pro hospodárnou nákladní dopravu se sníženými emisemi CO₂ klíčová. Východozápadní doprava by také významně zvýšila přínosy a ekonomickou efektivitu dálnice Franky-Sasko. Pokud se naše dálnice nemají změnit v gigantická parkoviště kamionů, není možné elektrifikaci železnice obejít,“ uvedl Michael Möschel, předseda výboru pro dopravu a mobilitu při průmyslové a obchodní komoře Horních Frank v Bayreuthu.

Vyzdvihl také fakt, že elektrifikovaná trať bude příležitostí pro nová přímá vlaková dálková spojení osobní dopravy, což může mít velký význam pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.

