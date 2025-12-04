Někomu ublížím, hrozil student v Chebu. Našli u něj teleskopickou vidličku

Policisté ve čtvrtek ráno zadrželi patnáctiletého studenta střední školy v Chebu, který den předtím vyhrožoval, že vezme do školy zbraň a někomu ublíží. Zbraň sice u sebe neměl, ale v batohu kriminalisté našli teleskopickou vidličku, která může způsobit bodné zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policisté dostali na tísňové lince 158 ve čtvrtek před osmou hodinou ráno oznámení, že jeden ze studentů střední školy den předtím řekl, že si vezme do školy zbraň a někomu něco udělá.

Kriminalisté se oznámením začali okamžitě zabývat a lustrací zjistili, že rodiče studenta, který by mohl mít ve škole zbraň, nejsou držiteli zbrojního průkazu ani zbraně.

Mladíka policisté vypátrali a zadrželi ve škole během několika minut. „Osobní prohlídkou u něj nebyla nalezena střelná zbraň, ovšem v batohu měl uschovanou několikacentimetrovou teleskopickou vidličku, která se používá při grilování steaků a lze s ní způsobit bodné zranění,“ upozornil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Policie zasahovala ve škole v centru Prahy. Kvůli výhrůžce zadržela studenta

Mladíka převezli policisté na obvodní oddělení k dalším úkonům. „Nikomu ze studentů ani občanům Chebu nehrozí žádné nebezpečí,“ ujistil mluvčí.

Dodal ještě, že do ranní akce se zapojila téměř dvacítka policistů včetně policejního psovoda se služebním psem. „Nechyběl ani takzvaný velitel policie, který je vždy pověřen řízením sil a koordinací činnosti a prostředků na místě mimořádné události v kraji,“ popsal zásah Kopřiva.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.

