V Chebu už chystají nový most do čtvrti Háje, stavba bude komplikovaná

Termín se sice podařilo ještě o dva roky posunout, nicméně pak už bude muset lávka k zemi. Radnice proto horečně připravuje plán na výstavbu nového sypaného mostu, který by vedl z Dyleňské a dosavadní přemostění trati do Německa nahradil.

„V současnosti je vydané územní rozhodnutí. V další fázi musíme nechat vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Úkolu by se měli ujmout odborníci z projekční kanceláře Stráský, Hustý a partneři, kteří stojí i za projektem lávky přes areál chebského nádraží. Pokud vše půjde hladce a nevyvstanou ze strany železnice žádné další požadavky, projekt bychom do konce roku mohli mít na stole,“ uvedla vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová.

Podle jejích slov by tak už v příštím roce město mohlo požádat o stavební povolení. Dalším důležitým krokem pak bude podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podpora může dosáhnout až do výše 90 procent uznatelných nákladů a město ji bude potřebovat. „Původně rozpočtovaná cena mostu je asi 65 milionů, my dnes ale vzhledem k současných cenám práce a materiálů očekáváme, že se přiblíží částce 100 milionů korun. K tomu musíme počítat s tím, že budeme hradit výluky na železnici,“ předestřela finanční rozvahu Marcela Nečekalová.

Nový typ přemostění

Původní železnou lávku má nahradit přesypaný most. To znamená, že železniční trať i s trolejemi obkrouží skořepinový skelet z betonu, který se následně zasype zeminou. Vznikne tak jakýsi tunel, kterým bude projíždět vlak, a na jeho vrcholu povede silnice.

„Konstrukce bude podobná, jako je přesypaný most na cyklostezce U Kočího. Šířka silnice a její únosnost bude taková, aby bylo možné most později využít jako silniční, a to jak pro osobní tak pro nákladní dopravu,“ řekl chebský místostarosta Pavel Pagáč s tím, že v první fázi bude přemostění sloužit pouze chodcům a cyklistům. Stavba mostu, který vyroste přímo v místě stávající Červené lávky, by mohla začít nejdříve v roce 2025 a potrvá celý rok.

„Je to komplikovaný projekt. Lávka překračuje elektrifikovanou železniční trať, jsou pod ní zavěšeny kabely a přívod vody pro celou lokalitu Hájů. Navíc tudy vede i hlavní kanalizační řad, odvádějící z Hájů splašky. Nad tím se musejí projektanti zamyslet. My už dnes víme, že tento problém, související s odpojením kanalizace, technicky vyřešit jde,“ informovala Nečekalová s tím, že splašky by dočasně mířily do jedné z jímek v ulici Antala Staška, odkud by je několikrát denně automobily odvážely do čističky.

„S projektantem jsme se bavili o tom, že by to přepojování starého a nového potrubí, a s tím související přečerpávání odpadních vod, trvalo nanejvýš dva týdny. S pitnou vodou to složité nebude, tam je přepojení rychlejší. K významnějšímu omezení dodávky do domácností v souvislosti se stavbou mostu by tak dojít nemělo,“ ujistila.

Obchvat pomůže centru

Nový most by se měl stát prvním krokem k rychlejšímu propojení přilehlé části města s jihovýchodním obchvatem. Nejprve ale musí vyrůst ještě jeden most, kterým by automobily překonaly železniční trať na Plzeň.

„Jakmile bude nová trasa kompletně hotová, bude možné převést část automobilové dopravy na jihovýchodní obchvat jinými trasami. Už máme zpracovaný dopravní průzkum, který ukazuje, že by se ulevilo ulicím Vrázova, Pivovarská, Pražská i Evropská. A samozřejmě i centru města,“ dodal chebský místostarosta Pagáč.