Chebská radnice připravuje kroky k ukončení projektu nové spalovny

Chebská radnice avizovala, že projekt nebude podporovat. Své rozhodnutí už oznámila společnosti Gelsenwasser i samotné firmě Terea. Ta se bude muset rozhodnout, jak s projektem na stavbu spalovny naloží.

„V současné době právní oddělení města zpracovává materiál, který bude obsahovat kroky k ukončení projektu spalovny. Ten by měl být zastupitelům předložen na březnovém zasedání,“ potvrdil chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle jeho slov je práce na přípravě spalovny složitý proces a není možné jej ukončit okamžitě. Spalovna navíc není projektem města Chebu, ale firmy Terea, ve které město drží padesátiprocentní podíl. Druhá polovina patří německé společnosti Gelsenwasser.

„Projekt proto může ukončit pouze Terea. Město pověří své zástupce v orgánech této firmy, aby ukončení projektu prosazovali. To zas lze učinit jen na jednání valné hromady, která by se měla konat v květnu,“ vysvětlil situaci Jalovec.

Zároveň avizoval, že zástupcům německé firmy Gelsenwasser i samotné společnosti už změnu v postoji města oznámili s tím, že by bylo žádoucí, aby příprava projektu nepokračovala.

„Věřím, že naše rozhodnutí budou akceptovat. Zatím se vždy oba akcionáři dokázali v zásadních věcech dohodnout,“ řekl Jalovec.

Radnice se obává ekonomického rizika

K rozhodnutí ukončit podporu projektu vedla kromě nespokojenosti obyvatel řada důvodů. Vedle možných vlivů na životní prostředí by podle starosty stavba přinesla i ekonomická rizika.

„Náklady na výstavbu spalovny se odhadují vysoko přes 200 milionů korun, Terea by si na výstavbu musela vzít velký úvěr se splatností možná i 20 let. Jenže nikdo netuší, jaké zákony budou ve věci nakládání s odpady platit za pět, natož za dvacet let. Nový zákon o odpadech leží v Poslanecké sněmovně a nikdo zatím neví, jaké lhůty, poplatky a omezení bude obsahovat,“ předeslal starosta.

Doplnil, že chebská spalovna je navíc úplným unikátem a experimentem z hlediska kapacity.

„Ta má být 20 tisíc tun odpadu ročně, i když odborníci obvykle za hranici rentability považují 100 tisíc tun ročně. Nikde v republice ani v blízkém zahraničí takto malé zařízení není v provozu,“ podotkl Jalovec.

Aktivisty radnice potěšila

Aktivisté a lidé, kteří bojují proti stavbě spalovny v Chebu, postoj radnice vítají.

„Tušíme, že to bude složité, ale věříme, že vedení radnice bude stát za svým a dotáhne věc do konce,“ uvedl Miroslav Kubík ze spolku Pro Chebsko, který proti spalovně dlouhodobě bojuje.

Sám si myslí, že s odpadem je možné nakládat jinak, pouhé spálení není optimální. Základ je podle něj důkladně třídit. Podobný názor má i předseda spolku Pavel Pagáč.

„Zdržovací taktikou se nám podařilo stavbu oddálit až do chvíle, kdy je ve vedení města skupina lidí, která má na spalovnu podobný názor. Dejme jim nyní šanci k tomu, aby jej mohli prosadit. Vždyť za peníze, co by měla stát spalovna, bychom mohli vozit do podobného zařízení v nedaleké Vřesové náš odpad snad dvě desítky let,“ spočítal Pagáč.

Vedení města nechalo ve věci likvidace odpadu zpracovat odbornou studii, která odhalila, že v Chebu se nejen málo třídí, ale že zde množství komunálního odpadu stále roste.

„Naprostou prioritou musí být posílení třídění odpadu, ve kterém má Cheb i podle nedávno zpracované studie velké rezervy. Záložním řešením je pak spalování odpadů z Chebu ve Vřesové,“ dodal starosta Jalovec.