Jazyková bariéra padla. Čeští a němečtí školáci našli společnou řeč v divadle

„Byl to skoro zázrak. Každý den přišly do chebského divadla společně více než dvě stovky českých a německých dětí a v té mezinárodní směsici se nikdo neztratil, nezatoulal, nepomíchal. A všichni, včetně dospělých, se dobře bavili,“ řekla vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce Marcela Brabačová, která za nápadem stojí.

Když totiž viděla pásmo českoněmeckých pohádek, které herci chebského divadla nastudovali v rámci dnů kultury Aš – Selb, bylo jí líto, že tak povedený kus se už víckrát hrát nebude. Napadlo ji, že by to byla skvělá příležitost pro žáky českých a německých škol, aby se navzájem poznali a seznámili s jazykem, kterým mluví jejich sousedé.

„Když jsem se ve Waldsassenu ptala, zda by byl o představení zájem, ohlas na školách byl velký. A ozvali se i Chebští. Proto jsme zkusili podat žádost o podporu prostřednictvím Fondu malých projektů Euregia Egrensis z Programu INTERREG Česko – Bavorsko 2021-2027 a uspěli jsme. Ale abych řekla pravdu, pracovali jsme na tom bez ohledu na to, zda podporu dostaneme nebo ne. Město bylo připravené tak jako tak,“ konstatovala Marcela Brabačová, kterou samotnou překvapilo, jaký mělo neobvyklé divadelní představení mezi dětmi a učiteli ohlas.

Děti se samy snažily najít společnou řeč

„V hledišti sedělo vždy české dítě vedle německého. A skvělé bylo, že se snažily spolu komunikovat, domlouvaly se, ukazovaly si ve slovníčcích, společně v průběhu představení samy rozhodovaly o tom, co se jim líbí,“ ocenila Brabačová.

Člen karlovarského divadelního sboru Petr Joo, který program moderoval, ovládá oba jazyky a dětem text servíroval česky i německy tak plynule, že se ani neměly čas zamýšlet nad tím, jak se zrovna mluví. „Hned na začátku nechal děti luštit křížovku, kterou sám vymyslel. Tajenkou byla slova Tolerance a Freundschaft,“ přiblížila Brabačová s tím, že průvodcem ve světě pohádek byl zas herec Viktor Braunreiter, rovněž z karlovarského divadla. I jemu se dařilo děti vtáhnout do pestrých, barevných a písničkami nabitých pohádkových příběhů.

„Přišlo nám bezvadné, jak se všichni snažili navzájem si porozumět, jak padaly bariéry. Proto už nyní plánujeme další ročník. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo do budoucna vytvořit nějaký českoněmecký festival interaktivního divadla pro české a německé školy. Ale to už je otázka kreativity herců a lidí, kteří se do projektu zapojí,“ doplnila Marcela Brabačová.