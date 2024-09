Cheb plánuje další rekonstrukce ulic v okolí Amerického mostu

Následně se počítá s výstavbou nové okružní křižovatky před Kulturním centrem Svoboda. Výhledově je v plánu obnova povrchu Pobřežní a vybudování propojky s ulicí Vodní, která povede přes stávající parkoviště.

Ještě předtím ale radnice plánuje výstavbu parkovacího domu v Havlíčkově ulici. Projektování stavby se ujala napůl městská společnost Terea.

Rekonstrukce Kamenné ulice začne v únoru

„Rekonstrukce Kamenné ulice by měla zahájit v únoru příštího roku a potrvá zřejmě do června 2026,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, přilehlých chodníků a zpevněných ploch. Dále dojde v celé délce rekonstruovaného úseku k položení nové dešťové kanalizace, která přivede vodu do nové retenční nádrže u pobřežní zdi poblíž Amerického mostu.

Součástí stavby bude přeložka topného kanálu a výměna vodovodního řadu, případně dílčí opravy splaškové kanalizace a šachet. Vzhledem k tomu, že se bude pracovat v nejstarší části města, prozkoumají prostor pod povrchem archeologové.

Komplikace v dopravě

„V souvislosti se stavbou se nevyhneme sérii uzavírek. Nicméně průjezdnost by měla být zachována vždy alespoň v jednom směru nebo na světelnou signalizaci. V každém případě to bude znamenat významné dopravní omezení v lokalitě,“ potvrdil zástupce starosty Pavel Pagáč s tím, že zhotovitel bude muset práce koordinovat s akcemi, které město chystá.

„Příští rok budeme slavit kulaté výročí osvobození, máme tu festival dechových orchestrů FIJO, chystají se další akce a události. S tím bude muset firma počítat,“ předestřel Pagáč.

Podle jeho slov zůstane stávající tvar křižovatky zachován, ovšem namísto asfaltu pokryje povrch celé křižovatky a silnice až k mostu dlažba. „To je podmínka památkářů. Nový povrch tak naváže na dlážděnou Křižovnickou a na silnici Smetanova, kde ale zůstane asfalt,“ poznamenal.

Okružní křižovatka u Svobody

Mezi další plány chebské radnice patří stavba okružní křižovatky na druhém břehu řeky Ohře, směrem ke Kulturnímu centru Svoboda. V budoucnu by mělo dojít k jejímu propojení s ulicí Vodní. Nová komunikace povede zčásti přes stávající parkoviště.

„Na tento záměr už máme připravenou studii, ale protože propojka zabere parkovací místa, která slouží v době konání kulturních akcí pro kulturní centrum, musí tomu předcházet výstavba parkovacího domu v Havlíčkově ulici. Předpokládáme, že na místě, kde bývalo zahradnictví, vyroste čtyřpatrový parkovací dům. Ten by měl sloužit nejen pro kulturní centrum, ale také jako záchytné parkoviště pro celou Krajinku a historické centrum města. Místa k parkování by tu měli najít rovněž obyvatelé sídliště Hrnčířská,“ upřesnil místostarosta.

Změny se dotknou také ulice Pobřežní, jejíž rekonstrukci město chystá řadu let. „Tady jsme se zatím rozhodli vyčkat, protože se objevil soukromý investor, který v bývalém areálu Fides plánuje zahájit bytovou výstavbu. Nechceme zbytečně budovat novou silnici, kterou by těžká technika poničila. Ale jakmile to půjde, pustíme se do oprav i této komunikace,“ dodal.