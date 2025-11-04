Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

Jitka Dolanská
  15:06
Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být její znění zavádějící.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

„Otázka ‚Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Cheb zastavilo veškeré kroky směřující k výstavbě Strategického podnikatelského parku Cheb a tento projekt ukončilo?‘ nebyla definovaná městem, ale přípravným výborem referenda. Pojďme se podívat, co která odpověď znamená,“ píše se na Facebooku města Cheb.

Pokud tedy hlasující odpoví na otázku v referendu ANO, chce, aby město projekt strategického podnikatelského parku ukončilo. Když odpoví NE, upřednostňuje jeho pokračování.

O chebském podnikatelském parku rozhodne referendum, ale až po volbách

„Umístění hlasovacích místností je totožné jako v případě říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlasovací lístek obdrží každý, kdo přijde, v den konání místního referenda přímo v hlasovací místnosti. Hlasující označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ANO, nebo NE, pro kterou se rozhodl,“ upřesnil Tomáš Ivanič z chebské radnice.

Z důvodu nízké účasti na veřejných setkáních, která se ohledně strategického parku již uskutečnila, se lidé mohou zásadní informace o projektu dozvědět i na chebské pěší zóně, kde od pondělí stojí obytný kontejner.

Zástupci města a Státní investiční a rozvojové společnosti zde odpovídají na otázky, uvádějí podrobnosti o projektu a vysvětlují, jak chce radnice řešit výzvy, které město v souvislosti s dalším rozvojem čekají.

Odpor Chebanů proti průmyslovému parku. Chtějí vyhlásit referendum

Obytný kontejner bude stát na pěší zóně chebské ulice Svobody do pátku 7. listopadu, otevřený bude vždy od 13 do 17 hodin.

Samotné hlasování se bude konat v sobotu 8. listopadu, místnosti budou otevřeny od 8 do 20 hodin. Podrobnosti je možné najít na elektronické úřední desce města. Seznamy okrsků i s vyjmenovanými ulicemi a adresami volebních místností budou také viset na každé budově, kde se bude hlasovat.

Nový chebský průmyslový park o rozloze 142 hektarů patří mezi strategické zóny státu. Radnice věří, že projekt jeho výstavby je pro město velkou příležitostí. Přivede výrobu s vysokou přidanou hodnotou, nadprůměrné mzdy i výrazné zhodnocení pozemků.

Strategická podnikatelská plocha by mohla být pro investory nachystaná do tří let. Město toho chce dosáhnout ve spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností. Ta by měla založit spolu s městem společný podnik, do něhož město vloží pozemky, rozvojová společnost zajistí financování a výstavbu infrastruktury.

Část obyvatel města má ze vzniku obří průmyslové zóny obavy. Hlavně se bojí přílivu dalších agenturních pracovníků ze zahraničí, což je na mnoha místech v republice spojeno s řadou problémů. Odpůrci parku rovněž uvádějí, že na tak rozsáhlý projekt město není připraveno. Podle nich má Cheb již dnes problémy s bezpečností, dopravou, s nedostatkem policistů, strážníků, hasičů, lékařů. Chybí také dostupné nájemní bydlení.

