Bez soutěže už ne. ÚOHS udělil Chebu pokutu za zakázky na péči o městskou zeleň

Jitka Dolanská
  9:57
Pokutu 70 tisíc korun za porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně vyměřil městu Cheb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako důvod uvedl fakt, že město v letech 2023 a 2024 při zadávání zakázek opakovaně chybovalo.

Zalévání květin a stromů v Chebu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Město Cheb uzavíralo jednotlivé smlouvy a objednávky od tří různých dodavatelů napřímo, tedy bez zadávacího řízení či jiného zákonného postupu,“ píše Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve zdůvodnění, proč se rozhodl pokutu udělit.

V několikastránkovém zdůvodnění nechybí ani informace, že zakázky byly rozděleny tak, aby hodnota jednotlivých objednávek nepřekračovala zákonné limity.

Případ ÚOHS začal řešit na základě podnětu z února minulého roku, ve kterém stěžovatel vznesl podezření, že město při zadávání zakázek týkajících se zeleně porušuje zákon.

ÚOHS podezření po více než roce šetření potvrdil a následně městu vyměřil pokutu. Při jejím stanovení přihlédl například k tomu, že vloni v dubnu nabyla účinnosti novela zákona, jenž mimo jiné zavádí zvýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby z původních dvou na tři miliony korun bez DPH. Limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby byl tak v Chebu překročen jen mírně.

„Na možné porušování zákona při zadávání zakázek na údržbu městské zeleně v Chebu jsem upozorňoval dlouhodobě. A ukázalo se, že dnes už nejde pouze o politický názor opozice,“ uvedl opoziční zastupitel Martin Černík z Koalice pro Cheb.

Místostarosta pod palbou

Zdůraznil, že kritika nemíří na zaměstnance úřadu a lidi, kteří se o zeleň starají, ale přímo na vedení města. Ve vyjádření zveřejněném na sociálních sítích požaduje, aby politickou odpovědnost z celé kauzy vyvodil chebský místostarosta Michal Pospíšil z ODS, který má zeleň ve své gesci.

„Celý systém organizoval, podepisoval výjimky ze směrnice a veřejně výsledky prezentoval jako svou práci. Zároveň musí dojít ke kontrole dalších zakázek a k transparentnímu nastavení nových procesů a pravidel,“ vyzval Černík.

Zástupce chebského starosty Pospíšil namítl ale, že šlo o běžnou praxi, která sahala daleko do minulosti. „Řídili jsme se naší platnou směrnicí, která to umožňovala, a podle které se postupovalo už několik volebních období před námi. Vycházeli jsme z toho, že ty činnosti při výsadbě a údržbě zeleně jsou rozdílné. Že není možné sčítat dohromady třeba sázení vzrostlých stromů a výsadbu letniček. Každá tahle činnost vyžaduje jiné postupy a technologie,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Michal Pospíšil, který je krajinným architektem.

Pokutu 70 tisíc korun považuje ze strany ÚOHS za zdvižený prst. Bere ji jako varování, že takto se to dělat nemá. „Ta částka je minimální, symbolická, mohla být i více než desetkrát vyšší. To kvitujeme a podle doporučení úřadu se zařídíme. Budeme hledat jiné cesty, jak zeleň ve městě v souladu se zákonem kvalitně sázet a ošetřovat,“ ujistil s tím, že pro Cheb by bylo nejlepším řešením, kdyby tyto služby vykonávala městská servisní organizace Chetes.

Jenže ta na tuto činnost podle Pospíšila nemá lidi, kapacity ani zkušenosti. Proto se město ohledně sázení a specializované údržby zeleně obrací na firmy, které v oboru podnikají roky a mají za sebou výsledky. „V žádném případě nebudeme slevovat z kvality zeleně ani z péče o ni. Já osobně považuji zeleň za kultivaci veřejného prostoru, která do města jednoznačně patří,“ dodal Pospíšil.

