Cheb postaví zimní stadion i plavecký bazén, zatím neví kde

„Starý bazén dosluhuje, devastace postupuje stále rychleji. Sportoviště je stále v provozu, ale v průběhu několika následujících let to budeme muset řešit. Bohužel se ukazuje, že náklady na opravu by se blížily stavbě nového. Jenže stávající lokalita je z hlediska parkovacích míst a návaznosti dalších sportovních a zábavných aktivit nevhodná. A to vůbec nemluvím o tom, že by někde v sousedství vyrostlo venkovní koupaliště. Proto bude zřejmě nejlepší postavit bazén nový,“ uvádí zástupce chebského starosty Miroslav Plevný.

Jenže nezastavěných lokalit, kde by mohla vyrůst taková stavba, není ve městě mnoho.

„Pokud tedy nechceme postavit bazén mimo obydlenou zónu a dojíždět tam auty. Ve městě jsme našli jen tři taková místa, ale všechna mají mouchy. Prvním je plocha za stadionem Lokomotivy, druhým místo po bývalém klášteře milosrdných sester a třetím zahrádkářská kolonie za paneláky v ulici Osvobození,“ ukazuje Plevný na nástěnné mapě města a vyvrací úvahy, že by snad město budovalo nové Aquaforum, podobné tomu ve Františkových Lázních.

„My potřebujeme bazén, kde by zůstala zachována ‚pětadvacítka‘ kvůli školním výcvikům, kvůli plaveckým kroužkům, které jsou v poslední době hodně oblíbené a dětí tam přibývá. Ideální by bylo, kdyby stavbu bazénu bylo možné rozšířit o venkovní část, kde by vzniklo něco jako koupaliště. A ještě by ta plocha měla výhledově, za nějakých 15 až 20 let, dovolit stavbu nového zimního stadionu, až ten stávající doslouží,“ upřesňuje Plevný.

Podle jeho slov je volný prostor u stadionu Lokomotivy vhodný na plavecký bazén, avšak zimní stadion se sem už nevejde.

Jenže obě sportoviště by měla stát poblíž sebe. Odpadní teplo z chlazení ledových ploch by totiž mohlo levně ohřívat vodu v bazénu.

Plocha za 100 milionů

To prostor v sousedství sídliště Spáleniště, kde dříve stával klášter milosrdných sester, má mnohem větší potenciál. Obě sportoviště by se sem vešla, plavecký bazén by navíc mohl mít i venkovní koupaliště, po kterém chebská veřejnost už několik let volá.

Jenže pozemek patří tureckým majitelům. Ti chtěli původně klášter opravit a vybudovat tu kasino. Po mnohaletém chátrání však nakonec nechali klášter i s kostelem strhnout. Za vyčištěnou plochu požadují více než sto milionů korun.

„Byli jsme ochotni akceptovat přibližně třetinovou cenu. Jednak by to odpovídalo běžným cenám v Chebu, jednak by se na nákup pozemku dala použít dotace z programu Restart. Ale majitelé zřejmě nemají zájem. Pak je tady ještě jedna zajímavá lokalita. Nachází se podél trati u mostu do Hájů, za panelovými domy v ulici Osvobození. Ta plocha má přes šest hektarů, takže se sem vejde bazén, koupaliště a v budoucnu i ten zimní stadion. Jenže v současnosti ji mají v nájmu zahrádkáři,“ konstatuje Plevný s tím, že radnice už o plánu informovala vedení základní organizace zahrádkářů Mírový sad.

Je to jen návrh

„Ale rád bych zdůraznil, že se v této chvíli jedná jen o návrh, který jsme ještě ani neprojednali v zastupitelstvu. Tam chceme představit studii, jak by to mohlo v lokalitě vypadat, a ta se zatím zpracovává. Pokud se zastupitelé rozhodnou dát projektu zelenou, je to otázka minimálně dvou, spíše tří let, než se něco začne dít. Musí se změnit i územní plán, který zde počítá s bytovou výstavbou,“ dodává Plevný s tím, že by v první etapě ustoupila stavbě bazénu jen asi polovina zahrádek.

Zbývající stovka by mohla fungovat dál, než se definitivně rozhodne o osudu zimního stadionu. „Lidem, kteří by o své zahrádky přišli, by město mohlo nabídnout náhradní alternativu. Zahrádky máme, ročně jich město pronajme kolem tří desítek, takže v průběhu tří let bychom mohli zájemce z této lokality uspokojit,“ navrhuje Plevný.

Skutečnost, že o plánu zahrádkáře město informovalo, předseda zahrádkářské organizace Mírový sad Zdeněk Volena potvrdil. „Ano, byli jsme o tom na jednání informováni. Dál bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.“