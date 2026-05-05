Zpěv ptáků, nebo auta? V Chebu podepisují petici proti kácení stromů

Jitka Dolanská
  15:37
S nevolí obyvatel se v Chebu setkal plán radnice vytvořit v části Sadové ulice obytnou zónu. Potíž je v tom, že při budování nových parkovacích míst by měly jít k zemi vzrostlé stromy, které desítky let poskytují stín, zadržují vodu a jsou domovem pro řadu živočichů. A právě to je důvod, proč lidé proti záměru protestují peticí.
ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

„Nesouhlasíme s plánovaným kácením devíti zdravých, vzrostlých stromů za účelem vybudování zhruba 21 parkovacích míst a obratiště v ulici Sadová v Chebu. Považujeme za nepřijatelné a nemorální, aby došlo k nenávratnému zásahu do parku, přírody a kvalitního životního prostředí pouze kvůli rozšíření parkovacích kapacit. Tento záměr představuje zbytečný a nepřiměřený zásah do klidné obytné zóny, který povede ke zvýšení hluku, dopravní zátěže a zhoršení kvality bydlení...,“ píše se v petici, kterou dosud podepsalo na 140 lidí.

Záměrem města je vybudovat v Sadové obytnou zónu. Výjezd do Pivovarské má být nově zaslepený s obratištěm, do Sadové by se mělo vjíždět od severu přes Karlovu ulici.

Provoz je zde navržen jako jednopruhový, obousměrný s výhybnami. Součástí projektu je také vznik 21 parkovacích míst. V rámci projektu má padnout devět zdravých vzrostlých stromů, jako náhrada se předpokládá výsadba jedenácti mladých lip.

Právě fakt, že by k zemi měly jít zdravé, několik desítek let staré stromy, místním vadí snad nejvíc. „Jsem proti kácení vzrostlých stromů kvůli parkovišti,“ píše například Lenka Novotná.

S návrhem nesouhlasí ani František Bůcha, který v Sadové ulici žije téměř celý život. „Bude mi 73 let. Tento park a vzrostlé stromy jsou přirozenou součástí prostředí, ve kterém jsem vyrůstal a které považuji za svůj domov. Při představě, že mají být pokáceny zdravé a staré stromy, které jsou starší než já, je mi upřímně úzko,“ říká František Bůcha.

„Preferuji zeleň,“ konstatuje jednoduše a bez dalších slov Zdeňka Albertiová.

Místní argumentují, že oblast, která má i bez dodatečných zásahů charakter klidné obytné zóny, donedávna problémy s parkováním neměla. Ty prý vznikly až po výstavbě nového bytového domu, kdy se neřešilo, kde budou jeho obyvatelé parkovat. Petice požaduje, aby byl záměr zastaven nebo zásadně přepracován. Jak ujistil chebský místostarosta Pavel Pagáč, radnice se dokumentem bude zabývat v nejbližších dnech. —

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si...

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

5. května 2026  15:37

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...

5. května 2026  12:59

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...

5. května 2026  11:44

Obyvatele Chodova vyděsily doplatky za teplo, cenu prověří úřad

Doplatky až několik desítek tisíc korun za teplo a teplou vodu rozeslala odběratelům v Chodově na Sokolovsku společnost Marservis, s níž se město roky soudilo kvůli vlastnictví teplovodní soustavy....

5. května 2026  9:08

Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Z věznice Ostrov na Karlovarsku se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.

4. května 2026  13:30,  aktualizováno  15:11

Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v Karlových Varech. V konkurenci reprezentantů dvaceti států světa, a to včetně exotických zemí, jako jsou...

4. května 2026  10:41

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

3. května 2026  10:15

Výstavba cyklostezky do Sklářů bude náročná, musí dávat pozor na stromy

Mariánské Lázně už mají vysoutěženého dodavatele na výstavbu smíšené cyklostezky do místní části Skláře a pustí se do její realizace. Trasa povede vedle silnice druhé třídy směrem na Chodovou Planou....

3. května 2026  8:07

Nová hala i trávník. Do chebské Lokomotivy půjde během let 400 milionů

Sportovní areál chebské Lokomotivy čekají změny. Město plánuje jeho kompletní rekonstrukci. Začít chce už letos výměnou umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Následně začne stavba tréninkové haly....

2. května 2026  7:32

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

1. května 2026  7:33

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

30. dubna 2026  14:40

Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:31

