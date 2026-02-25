Cheb omezí bezplatné parkování, město zavede nové automaty i ceník

Jitka Dolanská
  15:42
Parkování v Chebu čekají změny. Nové budou automaty i sazby, řidiči budou moct parkovné zaplatit i kartou. Od dubna už také nebude možné nechat stát automobil na náměstí Krále Jiřího půldruhé hodiny zdarma. Novinka přijde městskou pokladnu na přibližně dva miliony korun.
Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut bude patnáct. (24. února 2026) | foto: Martin Stolař, MAFRA

5 fotografií

„S výměnou automatů budeme aktualizovat cenu parkování. Změna se dotkne především náměstí Krále Jiřího. Aut přibývá a současný systém nevede k tomu, aby ten prostor využíval obrátkově, naopak, automobily tu parkují dlouhodobě. Proto zde bude možné zdarma parkovat jen patnáct minut namísto dosavadních devadesáti,“ informoval zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Ten očekává, že po změně přestane být hlavní chebské náměstí vyhledávanou parkovací lokalitou a od aut se osvobodí. Jak řekl, radnice se při plánování změn inspirovala u ostatních historických měst. „Ceník už je schválený, k výměně automatů dojde v březnu, od dubna novinka začne platit,“ dodal.

Řidiči v Chebu zaparkují i bez mincí, zaplatí pomocí SMS nebo aplikace

Na rozdíl od náměstí, kde bude možné parkovat prvních 15 minut zdarma, zaplatí v ostatních lokalitách s parkovacími automaty řidiči za prvních třicet minut desetikorunu. Následně se poplatky sjednotí. Za každou další hodinu bude poplatek 20 korun, celodenní stání vyjde na stovku.

„Parkování je ohromný problém nejen ve městě, ale i na sídlištích. Zřejmě to v budoucnu budeme muset řešit podobně jako Praha vyhlášením parkovacích zón,“ naznačil starosta Jan Vrba.

Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut bude patnáct. (24. února 2026)
Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut bude patnáct. (24. února 2026)
Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut bude patnáct. (24. února 2026)
Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut bude patnáct. (24. února 2026)
5 fotografií

V souvislosti s parkováním město chystá stavbu dvou parkovacích domů. Jeden by měl vyrůst u chebského nádraží, druhý na místě bývalého zahradnictví v Havlíčkově ulici, kde poslouží jako záchytné parkoviště pro historické centrum, pro oblast Poohří a sousední sídliště. Využívat jej bude i kulturní dům Svoboda, který o velkou část svých parkovacích míst po propojení ulic Vodní a Havlíčkova přijde.

Cheb omezí bezplatné parkování, město zavede nové automaty i ceník

Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut...

