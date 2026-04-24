„Už máme k dispozici smlouvy o podnájmu se čtyřmi zdravotnickými společnostmi, které provozují stomatologické obory. Měly by platit nájemné 180 korun za metr čtvereční, vybavení budou mít vlastní. Plus k tomu budou hradit energie a další náklady, vzniklé provozem. Ordinace by mohly začít fungovat někdy v červnu, pokud nedojde ke komplikacím na stavbě,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kubis.
Podle jeho slov v Chebu začne působit celé spektrum stomatologických oborů včetně ortodoncie. „Lékaři zde budou moci poskytovat i zákroky v anestezii, což je podle mého názoru určitým bonusem. Celkem by tu mělo vzniknout 15 křesel včetně dentální hygieny,“ dodal hejtman.
V Chebu se také chystá stavba urgentního příjmu. Aktuálně kraj hledá firmu, která ho postaví. „Do dvou měsíců bychom mohli vědět výsledky tendru,“ konstatoval krajský radní Erik Klimeš.
|
Podle jeho slov by vznik urgentu měl přijít na částku okolo 50 milionů korun. „V Chebu se nebude stavět samostatná budova, půjde o úpravu vnitřních prostor pavilonu B,“ dodal Klimeš s tím, že zároveň kraj pokračuje s výstavbou a přípravou urgentních příjmů v dalších dvou nemocnicích a to v Sokolově a Karlových Varech.
Na všechna tři nová akutní příjmová oddělení získal evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 179 milionů korun. Celkové náklady budou ale výrazně vyšší. S žádostí o navýšení dotace kvůli tomu, že v regionu chybí fakultní nemocnice a že patří mezi strukturálně postižené, ale Karlovarský kraj neuspěl.
|
V sokolovské nemocnici, kterou provozuje soukromá společnost Penta Hospitals, zahájil samotnou stavbu urgentu loni v létě. Práce by měly stát bezmála 126 milionů korun a hotovo by mělo být za 15 měsíců, tedy letos na podzim. V karlovarské nemocnici se počítá s výstavbou čtyřpodlažního objektu, v jehož spodní části urgentní příjem bude. Celkové náklady jsou odhadované na půl miliardy korun.
Zároveň kraj také vypsal pro Cheb výběrové řízení na projektanta pro magnetickou rezonanci a heliport. „Místo pro přistání vrtulníku by mělo vyrůst v prostoru mezi pavilonem C a areálem hasičů. Prostor pro magnetickou rezonanci vznikne poblíž. Je to z důvodu, že magnet bývá jedním z prvních vyšetření, které člověk absolvuje, když jej záchranáři přivezou například od dopravní nehody,“ vysvětlil Klimeš.
V Chebu se také rekonstruuje pavilon C, kde po dokončení úprav najde zázemí onkologické oddělení. Po modernizaci bude disponovat 19 lůžky v dvoulůžkových pokojích se sociálním zázemím, z nichž budou 2 pokoje s možností zvýšeného monitorování pacientů. K dispozici bude i jeden nadstandardní pokoj s přistýlkou. Dojde k výměně přístrojové techniky, včetně lineárního urychlovače. Hotovo by mělo být ještě letos.