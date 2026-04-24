Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění

  15:23
Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky. Ta vzniká v části právě rekonstruovaného pavilonu C, který bude po úpravách sloužit i potřebám onkologie. Kraj rovněž plánuje pořídit do Chebu mamograf, který tu chybí.

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022) | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Už máme k dispozici smlouvy o podnájmu se čtyřmi zdravotnickými společnostmi, které provozují stomatologické obory. Měly by platit nájemné 180 korun za metr čtvereční, vybavení budou mít vlastní. Plus k tomu budou hradit energie a další náklady, vzniklé provozem. Ordinace by mohly začít fungovat někdy v červnu, pokud nedojde ke komplikacím na stavbě,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kubis.

Podle jeho slov v Chebu začne působit celé spektrum stomatologických oborů včetně ortodoncie. „Lékaři zde budou moci poskytovat i zákroky v anestezii, což je podle mého názoru určitým bonusem. Celkem by tu mělo vzniknout 15 křesel včetně dentální hygieny,“ dodal hejtman.

V Chebu se také chystá stavba urgentního příjmu. Aktuálně kraj hledá firmu, která ho postaví. „Do dvou měsíců bychom mohli vědět výsledky tendru,“ konstatoval krajský radní Erik Klimeš.

Chebská nemocnice má novou ředitelku, dříve působila v plzeňské fakultní

Podle jeho slov by vznik urgentu měl přijít na částku okolo 50 milionů korun. „V Chebu se nebude stavět samostatná budova, půjde o úpravu vnitřních prostor pavilonu B,“ dodal Klimeš s tím, že zároveň kraj pokračuje s výstavbou a přípravou urgentních příjmů v dalších dvou nemocnicích a to v Sokolově a Karlových Varech.

Na všechna tři nová akutní příjmová oddělení získal evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 179 milionů korun. Celkové náklady budou ale výrazně vyšší. S žádostí o navýšení dotace kvůli tomu, že v regionu chybí fakultní nemocnice a že patří mezi strukturálně postižené, ale Karlovarský kraj neuspěl.

Kavárna zanikne, péče se zlepší. Začala stavba urgentního příjmu nemocnice

V sokolovské nemocnici, kterou provozuje soukromá společnost Penta Hospitals, zahájil samotnou stavbu urgentu loni v létě. Práce by měly stát bezmála 126 milionů korun a hotovo by mělo být za 15 měsíců, tedy letos na podzim. V karlovarské nemocnici se počítá s výstavbou čtyřpodlažního objektu, v jehož spodní části urgentní příjem bude. Celkové náklady jsou odhadované na půl miliardy korun.

Zároveň kraj také vypsal pro Cheb výběrové řízení na projektanta pro magnetickou rezonanci a heliport. „Místo pro přistání vrtulníku by mělo vyrůst v prostoru mezi pavilonem C a areálem hasičů. Prostor pro magnetickou rezonanci vznikne poblíž. Je to z důvodu, že magnet bývá jedním z prvních vyšetření, které člověk absolvuje, když jej záchranáři přivezou například od dopravní nehody,“ vysvětlil Klimeš.

V Chebu se také rekonstruuje pavilon C, kde po dokončení úprav najde zázemí onkologické oddělení. Po modernizaci bude disponovat 19 lůžky v dvoulůžkových pokojích se sociálním zázemím, z nichž budou 2 pokoje s možností zvýšeného monitorování pacientů. K dispozici bude i jeden nadstandardní pokoj s přistýlkou. Dojde k výměně přístrojové techniky, včetně lineárního urychlovače. Hotovo by mělo být ještě letos.

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Opilý řidič na několik hodin zablokoval s kamionem silnici na Karlovarsku. Když...

Uvázlý kamionu se dřevem uzavřela v pondělí na téměř sedm hodin silnici na Karlovarsku. Opilý řidič se nezvládl s kolosem otočit a zablokoval oba jízdní pruhy. Když kamion po dlouhých hodinách...

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

Jejich prádlo oblétlo Měsíc. Artemis zvedla zájem, ale scházejí šičky, říká šéf firmy

Premium
Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)

Až za hranice volného vesmíru se dostala trika vyrobená z merino vlny českou rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Čtveřice astronautů mise Artemis II je měla na sobě při obletu Měsíce. Potvrdil to...

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)

Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky....

24. dubna 2026  15:23

V rodinném domě vzplály zřejmě baterie pro vozík, požár způsobil škody za šest milionů

Požár rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. (9. dubna 2026)

Hasiči zasahovali u požáru třípodlažního rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. Na tísňovou linku byl ohlášen krátce po 3:00 ráno. Na místo vyjelo sedm jednotek hasičů. Podle prvních informací...

9. dubna 2026  7:59,  aktualizováno  24. 4. 13:48

Ukázky zásahů i historická technika. Bečov zve na Den bezpečnosti

Zámek ve městě Bečov nad Teplou v dnešním Karlovarském kraji byl vybudován v...

Ukázky práce profesionálních i dobrovolných hasičů, střípky ze zásahů zdravotnické záchranné služby i zajímavosti z práce dalších složek Integrovaného záchranného systému nabídne Den bezpečnosti na...

24. dubna 2026  9:33

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její dřevěná část, kterou by měly s oběma břehy spojit nová předmostí. Ta původní bylo nutné vloni strhnout...

23. dubna 2026  10:43

Konec cestování kvůli práškům. V Kynšperku budou mít po třech letech lékárnu

Téměř tři roky byli obyvatelé Kynšperku nad Ohří bez lékárny. Město našlo...

Bezmála tři roky bylo město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku bez lékárny. To už se brzy změní. Radnici se podařilo získat provozovatele, který chce lékárnu otevřít v prostorách nákupního centra Coop –...

22. dubna 2026  15:12

Konkurence multiplexu i úbytek diváků. Kino Čas hledá nového provozovatele

Pro kino Čas v Karlových Varech hledají nového provozovatele. V době filmového...

Město Karlovy Vary hledá nového provozovatele kina Čas. Kulturní stánek, který patří k tradičním promítacím sálům v době karlovarského filmového festivalu, totiž opouští dlouholetá nájemkyně Alena...

22. dubna 2026  10:39

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Opilý řidič na několik hodin zablokoval s kamionem silnici na Karlovarsku. Když...

Uvázlý kamionu se dřevem uzavřela v pondělí na téměř sedm hodin silnici na Karlovarsku. Opilý řidič se nezvládl s kolosem otočit a zablokoval oba jízdní pruhy. Když kamion po dlouhých hodinách...

21. dubna 2026  12:44

Obce a města soutěžily o nejlepší web, triumfovaly Cheb a Nejdek

Regionální kolo Zlatý erb 2026 v Karlovarském kraji zná své vítěze. Zabodoval...

V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky, kterou už téměř tři desetiletí pořádá spolek Český zavináč, zvítězily v regionálním kole Karlovarského kraje města Cheb a Nejdek. Z obcí s rozšířenou...

21. dubna 2026  9:36

Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách

Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru...

Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči, kteří musejí jet od Zátiší nebo Skvrňan do centra města, ještě v úterý s...

20. dubna 2026  15:52

Další kauza s defibrilátory? Ve Varech je dávali nezkušení lékaři, tvrdí záchranář

Premium
Nemocnice Karlovy Vary

Otázku odborného dohledu nad operacemi na svém kardiocentru řeší v těchto dnech Karlovarská krajská nemocnice (KKN). Zdravotnický záchranář Miroslav Rada, který zde od loňska pracuje, má podezření,...

20. dubna 2026  15:02

Ve městě loupí maskovaní Ukrajinci, šíří se příspěvek. Policie fámu vyvrací

Ilustrační snímek

Policie odmítla informace, že by se v Karlových Varech zvýšila násilná kriminalita. Reaguje tak na příspěvky na sociálních sítích, které informují o loupežích maskovanou skupinou ukrajinsky mluvících...

20. dubna 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.