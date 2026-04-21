Obce a města soutěžily o nejlepší web, triumfovaly Cheb a Nejdek

Jitka Dolanská
  9:36
V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky, kterou už téměř tři desetiletí pořádá spolek Český zavináč, zvítězily v regionálním kole Karlovarského kraje města Cheb a Nejdek. Z obcí s rozšířenou působností skončily za Chebem města Aš a Ostrov na Karlovarsku. Mezi menšími obcemi se za vítězným Nejdkem umístily na druhém místě Hranice na Chebsku a na třetím Březová u Sokolova.
Regionální kolo Zlatý erb 2026 v Karlovarském kraji zná své vítěze. Zabodoval Nejdek a Cheb. | foto: Karlovarský kraj

Webové stránky města Ostrov na Karlovarsku
Webové stránky Hranic na Chebsku
7 fotografií

Obě obce na prvních místech uspěly v konkurenci rovného tuctu obecních webů. Do soutěže se v regionu zapojily obce Pila, Dolní Žandov, Hranice, Aš, Černava, Velká Hleďsebe, Březová, Ostrov, Loket, Cheb, Nové Hamry a Nejdek.

Odborná porota hodnotila podle stanovených pravidel povinně zveřejňované informace i přehlednost a uživatelskou přívětivost webů nejenom pro občany, ale také pro podnikatele, turisty a rodiny s dětmi.

Porotci posuzovali třeba i kvalitu elektronických služeb, kybernetickou bezpečnost, využití e‑identity občana či nabídka digitálních nástrojů pro řešení životních situací.

Cheb chce zopakovat úspěch, zabojuje o titul Historické město

„Kvalitní a přehledné webové stránky jsou dnes jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikace mezi úřady a občany. Lidé očekávají rychlé, srozumitelné a dostupné informace. A právě soutěž Zlatý erb pomáhá obcím i městům posouvat se v této oblasti dopředu. Všem oceněným gratuluji a děkuji jim za to, že digitalizaci veřejné správy berou jako příležitost, nikoli jako povinnost,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Oceněná města a obce obdržely poukázky do internetového obchodu Alza, vítězové postupují do celostátního kola, jehož vyhodnocení bude 18. až 19. května na konferenci v Hradci Králové.

Soutěž Zlatý erb, kterou vyhlašuje spolek Český zavináč, hodnotí kvalitu webových stránek obcí už 28 let. Vedle vyhlášení nejlepších webových stránek si klade za cíl motivovat úřady ke zlepšování komunikace s občany. Díky hodnocení porotců mohou správci sítí získat informace, zda jejich weby splňují legislativní požadavky a jsou přívětivé k uživatelům.

Obce a města soutěžily o nejlepší web, triumfovaly Cheb a Nejdek

Regionální kolo Zlatý erb 2026 v Karlovarském kraji zná své vítěze. Zabodoval Nejdek a Cheb.

V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky, kterou už téměř tři desetiletí pořádá spolek Český zavináč, zvítězily v regionálním kole Karlovarského kraje města Cheb a Nejdek.

17. dubna 2026  13:37

