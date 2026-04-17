Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Jitka Dolanská
  15:26
Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu chce firma zahájit v roce 2027, začátek výroby předpokládá v roce 2030. Plánuje postupně přijmout přibližně tisícovku zaměstnanců, převážně kvalifikovaných. První lidi začne nabírat už letos.
Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět nákladní automobily (17. dubna 2026) | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Jednání zastupitelstva Chebu se účastnil z ministerstva průmyslu a obchodu...
„Půjde zejména o administraci a řízení projektu. Co se týče výroby, tak tady budeme nabírat zaměstnance dlouho před tím, než samotná výroba začne. Důvodem je, že bude nutné zaměstnance vyškolit v Německu. Chceme mít kvalifikovanou pracovní sílu včas,“ uvedl provozní ředitel Daimler Truck Jürgen Distl.

Podle jeho slov chce společnost sázet na stálé zaměstnance, kterým nabídne nadprůměrné platy.

„Jde o vysoce kvalifikovanou práci a navíc vyškolit pracovníky něco stojí a je to časově náročné. Proto chceme vlastní kmenové zaměstnance, nikoli agenturní sílu,“ odmítl Distl úvahy, že do Chebu zamíří další vlna agenturních sil z východních zemí.

Jak řekl, společnosti, která je na trhu už 130 let, jde v Chebu o dlouhodobou investici a rozhodnutí o výstavbě závodu právě zde bylo výsledkem velice pečlivé úvahy.

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

„Proč jsme si vybrali Cheb? Máme tu velké plány. Je to ideální místo s kombinací nejrůznějších faktorů, které nám umožňují úspěšně vyrábět. Jednak je to vhodná lokalita, zájem města a kraje na projektu, a je to otázka i kvalifikované pracovní síly. Zejména nám to dává smysl i z obchodního hlediska, Cheb je v dobré vzdálenosti do ostatních závodů. Produkce půjde primárně do evropských zemí, ale jsme flexibilní, takže bude možné auta vyvážet i na další trhy,“ řekl Distl.

Doprava dílů do nové továrny bude zajištěna elektrickými nákladními automobily a pokud to bude možné, tak i nákladními vlaky. Výroba se má do Chebu částečně přesunout z Německa a Turecka.

„Nicméně důvodem, proč jdeme do Chebu, je mimo jiné skutečnost, že závod v německém Wörthu je prostorově omezený a my tím získáme větší flexibilitu a možnosti, co se kapacity týče,“ doplnil.

Příchod Daimler Truck do Chebu je pro region šancí, jak nastartovat ekonomický růst po ukončení těžby uhlí. Na investice do přípravy a stavby závodu by mohly navazovat investice do infrastruktury.

Náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO) řekl, že nejde jen o samotný závod, ale o celý dodavatelský řetězec, který by se na Daimler Truck mohl postupně navázat.

Mercedes přiláká do regionu další firmy a přinese rozvoj, předvídá hospodářská komora

„Nechceme naši budoucnost stavět na minulosti. To ani nejde. Chceme ji stavět na nových příležitostech, inovacích a chytrém propojení veřejného a soukromého prostoru. Pro náš kraj je to příležitost, ale i velký závazek. Musíme být připraveni tu změnu zvládnout,“ představil Hurajčík vizi kraje.

Dodal, že v oblasti školství chce kraj klást důraz na posílení technického a odborného vzdělávání, které zaměstnavatelé potřebují, i více propojovat střední školy s praxí, což také žádají zaměstnavatelé.

„Chceme podporovat nové obory a rozvíjet spolupráci s vysokými školami a univerzitami, aby tu lidé našli kvalitní uplatnění,“ podotkl.

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera Mercedes-Benz Trucks do Strategického průmyslového parku Cheb. (16. dubna 2026)
Na projektu spolupracuje také agentura CzechInvest, která připravila program podpory pro dodavatele ze zahraničí, kteří by chtěli mít své pobočky v Česku.

„To je jedna z našich rolí. Ale chceme pomoci i českým firmám, které by se mohly stát subdodavateli Daimler Truck. Máme velkou databázi firem, které působí v automobilovém průmyslu a i zástupci Daimler se rádi podívají, co nabízí český průmysl a čeští dodavatelé. Nabízí se k tomu využít takzvané zbytkové parcely, které v chebském parku nebudou obsazené firmou Daimler Truck. Nicméně není nutné, aby ti dodavatelé v tomto průmyslovém parku byli,“ doplnil generální ředitel CzechInvestu Jan Michal.

