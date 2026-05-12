Jako ze šedesátek. V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy, takto bude vypadat

Autor:
  11:22
Ještě v první polovině letošního roku začne rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní vzezření některým historickým prvkům. Chebské památkově chráněné nádraží tak opět dostane podobu ze šedesátých let minulého století, kdy bylo postavené.
Vizualizace nové podoby chebské nádražní budovy. Objekt se po rekonstrukci vrátí do šedesátých let minulého století. | foto: Správa železnic

Budova chebského nádraží pochází ze 60. let a je památkově chráněná.
Správa železnic vybrala za zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy firmy Berger Bohemia a Metrostav DIZ. Stavbaři se tak mohou pustit do práce.

Firmy nabídly cenu 428 milionů korun, což bylo o více než čtvrtinu méně než předpokládaná hodnota zakázky ve výši 590 milionů korun.

Práce by podle Správy železnic měly začít ještě v první polovině letošního roku, hotovo bude za dva roky. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní podobu některým historickým prvkům.

„Památkově chráněná budova chebského nádraží pochází z roku 1962. Stavbaři zrenovují fasádu a obklady sedmipodlažního objektu, dále vymění okna a dveře. Odbavovací hale se vrátí reprezentativní vzhled, přispěje k tomu i opětovné osazení historických hodin a dobový mobiliář,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

O obnovu dalších uměleckých prvků, jako jsou mozaiky, vitráže nebo skleněné stěny, se postarají zkušení restaurátoři.

Uvnitř objektu vzniknou nové kancelářské místnosti a obchody. Ve druhém podlaží bude k dispozici zasedací místnost s výhledem do odbavovací haly. „V nejvyšším poschodí pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na město. Vybudují se také nové toalety a nasadí se přehledný informační systém,“ pokračuje Gavenda.

Střechu pokryje fotovoltaická elektrárna, čímž se výpravní budově sníží energetická náročnost. Dobrou zprávu je také to, že cestujícím přibudou nová parkovací stání pro vozidla, a to díky parkovacímu domu na severním konci nádražní budovy.

