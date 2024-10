Zlatý úspěch české kynoložky. Za odměnu nechala spát Adele u sebe v posteli

„Už vloni na mistrovství světa rotvajlerů v Jindřichově Hradci a předloni ve Francii jsme byli pokaždé druzí. Letos to konečně zlatě cinklo,“ směje se Lenka Woldertová po návratu ze slovenského Jablonce, kde se mistrovství konalo.

„Je to ta nejvyšší meta, které jsme mohli dosáhnout. Jako letošní mistři máme automatický postup do dalšího mistrovství, které se příští rok koná v Maďarsku. Pokud nám to zdravotní stav dovolí, určitě pojedeme,“ plánuje Woldertová, pro kterou je fena Adele Savalero už třetím psem plemene rotvajler.

Kladeč a křížič

A proto moc dobře ví, že jej musí fyzicky i mentálně zaměstnat, aby nevymýšlel rošťárny. „Vybrala jsem stopování. To je schopnost, která se musí trénovat od štěněte, jinak zakrní. A proč stopování? Protože oproti třeba obranám, které jsou pro mne vysloveně stresovou záležitostí, je tohle přece jen klidnější činnost. A hlavně mohu trénovat sama, což v obraně nejde. Tam se bez figuranta a různých pomocníků neobejdete,“ vysvětluje Woldertová.

Při závodech prošla se svým psem trasu dlouhou 1800 kroků. Je na ní uschováno sedm předmětů. Všechny musí pes najít a předepsaným způsobem označit.

„Trasu nejprve projde cizí osoba, takzvaný kladeč. Tři hodiny poté se na trasu vydáváme my. A aby to psi měli ještě těžší, těsně před námi přejde trasu další cizí osoba, takzvaný křížič. A to je velká záludnost, protože se stává, že se pes vydá po tom čerstvějším a pro něj atraktivnějším pachu. V přírodě totiž predátor vždy sleduje mladší stopu.

Doplňuje, že kromě rychlosti a přesnosti rozhoduje při soutěži i vztah psa a jeho psovoda. Pes nesmí pracovat pod tlakem. A zkušený hodnotitel prý pozná, že psovod v rámci výcviku používá negativní motivaci.

„Když byla má fena mladší, tak do jejích pěti let, trénovali jsme téměř denně. Teď, když je starší a má už různé zdravotní problémy, vyrážíme do terénu tak třikrát do týdne. Ovšem před závody zase najíždíme na denní tréninky. Takže se dá říct, že zlato si domů vezeme po osmi letech intenzivní práce,“ bilancuje Woldertová a podotýká, že ačkoli se to nezdá, tréninky mohou být pro psa velmi vyčerpávající.

„Zejména když silný vítr pach ze stopy odfoukne. Pak se pes musí opravdu hodně snažit, aby nějakým způsobem došel do cíle. Je to pro něj fyzicky i mentálně obrovsky náročné a já pozoruju, že moje fena po takových trénincích klidně i na čtyři hodiny odpadne a spí. A přestože na konci trasy přijde odměna, někdy to nadšení opadá. Konkrétně u své feny si myslím, že ona to dělá pro mne. Protože já to tak chci. Ovšem kdyby se měla sama rozhodnout, tak si myslím, že by mne brzy poslala k šípku,“ směje se.

Za úspěch v soutěži dostala Adele Savalero stejnou odměnu jako při běžném tréninku. „Protože je žravá, byly to pamlsky. A mohla výjimečně spát u mě v posteli,“ odpoví po kratším přemýšlení Lenka Woldertová na otázku, jak svou fenku po soutěži odměnila. „Ještě jsem ji přikryla peřinou, aby jí nebyla zima,“ dodala se smíchem.