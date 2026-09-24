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Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

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  17:59

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Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil kontrolu nad letem a havaroval. Sedmasedmdesátiletý muž při nárazu zemřel.

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) ale při vyšetřování zjistil i další pochybení, vyplývá z jeho závěrečné zprávy.

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

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Ultralehké letadlo EV-97 Eurostar SL po vzletu změnilo ve výšce asi 100 metrů náhle směr a pod strmým úhlem narazilo do země asi 700 metrů severovýchodně od začátku ranveje. Náraz do země letoun zcela zničil, pilot na místě podlehl zraněním.

Podle vyšetřovatelů nehody byli pilot i stroj v pořádku. Letadlo však bylo provozováno v rozporu se závazným doporučením výrobce, podle něhož měl být jednopolohový zámek krytu pilotní kabiny vyměněn za dvoupolohový. To se ale nestalo.

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Po samovolném otevření překrytu nepostupoval pilot podle vyšetřovatelů v souladu s letovou příručkou. Ve snaze zabránit utržení otevřeného krytu se pravděpodobně pokusil o jeho opětovné zavření. „Při marném pokusu o uzavření překrytu kabiny se plně nevěnoval řízení letadla a následný pád již nedokázal vybrat,“ stojí v závěru vyšetřovací zprávy.

Letadlo mělo platný technický průkaz. Proto inspekce doporučila upravit postup prodlužování technické způsobilosti.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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