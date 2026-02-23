Další klášter v majetku Chebu. Kostel svatého Václava čeká nová role

Jitka Dolanská
  15:52
Cheb převezme do svého majetku kostel svatého Václava, na jehož údržbu církev nemá peníze. Svatostánek stojí v Kamenné ulici v sousedství dominikánského kláštera. Ten by se měl už letos začít postupně měnit na základní uměleckou školu, které její aktuální prostory už nestačí. A právě svatý Václav by měl tvořit se školou jeden celek.
Dominikánský klášter napojený na kostel sv. Václava v horní části Kamenné ulice v Chebu | foto: Martin Stolař, MAFRA

Bezúplatný převod odsouhlasilo na konci ledna městské zastupitelstvo. Kostel církev převede včetně inventáře. Poté, co se probourá zazděný průchod a obnoví se vnitřní spojení s bývalým klášterem, by mohl prostor sloužit jako další sál pro pořádání kulturně-společenských akcí, koncerty, výstavy, ale třeba i pro bohoslužby.

Nedojde totiž k jeho odsvěcení, a tak se zde i nadále budou moci konat církevní obřady. „Nám dává to spojení se základní uměleckou školou smysl. Kostel je v relativně dobrém stavu, bude ale potřebovat částečnou opravu krovů. To se ukázalo při nedávné revizi a rekonstrukci střech klášterního komplexu,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba.

Cheb opraví bývalý klášter, pak najde využití. Nabízí se umělecká škola

Kostel svatého Václava pochází původně ze 13. století. Tehdy král Václav II. udělil dominikánům povolení postavit v Chebu klášter. Obě církevní stavby vyrostly na severním okraji hlavního chebského náměstí v letech 1294–1296.

V době třicetileté války však zchátraly natolik, že v roce 1642 došlo ke zřícení části kláštera i raně gotického kostela. Současný barokní kostel vznikl až v letech 1674–1688 jako jednolodní stavba s bočními kaplemi. Klášter přiléhající ke kostelu ze severní strany byl následně dokončen v roce 1720. Při přestavbě kostela došlo také ke změně půdorysu původní středověké stavby.

Hlavní průčelí s honosným portálem a vstupem je nově orientováno do Kamenné ulice. Z původního barokního vybavení se dochovaly menší oltáře v kaplích a kazatelna. Hlavní novorenesanční oltář pochází z roku 1880.

Kostel svatého Václava tak bude další církevní stavbou, kterou vlastní město Cheb. V současné době mu patří například kostel sv. Kláry a klášter klarisek, protější kostel a klášter františkánů či klášter dominikánů, který s Václavem sousedí.

