Digitalizace přinese divákům chebského kina Art lepší zvuk i obraz

„V současné době zde specializovaná firma pracuje na instalaci nové techniky. Dá se říct, že kino je nyní ve fázi digitalizace. Ona tam vlastně až dosud žádná technika nebyla, kromě těch letitých promítaček,“ řekl Ladislav Tkaczyszyn, jeden z nadšenců, kteří se o znovuvzkříšení kina zasloužili. Dodal, že znovu promítat se mohlo jen díky zapůjčenému projektoru a reproduktorům.

Projekt, který vyjde na necelých 600 tisíc korun, hradí z poloviny Státní fond kinematografie, druhá polovina jde za městem Cheb.

„Diváci se tak mohou těšit na 7+1 zvuk a digitální projektor. Promítat začneme po prázdninové přestávce opět v září dokumentem o sportovcích, které na severu Thajska uvěznila v jeskyních voda. Debatovat přijde chebský rodák David Jakš,“ prozradil plány Tkaczyszyn.

Ten zavzpomínal na svou první návštěvu kina, které na svou druhou šanci čekalo v bývalém klášteře dominikánů řadu let.

„Jako bych se díval do minulosti. Sál byl v původním stavu s dřevěnými sklápěcími sedadly, v celkem dobrém stavu bylo i původní plátno. Nejzajímavější to však bylo v promítací místnosti. Tady to vypadalo, jako by obsluha právě vypnula promítačku, převinula cívky, zhasla a odešla. Za ty roky se tu nic nezměnilo, nikdo nic neuklidil, nikdo nic neodnesl,“ popisuje Tkaczyszyn.

Jenže tehdejší technika umožňovala přehrát pouze klasický filmový pás, což je v současném digitálním věku problém.

„S takovou promítačkou nikdo z nás neumí zacházet, navíc i oficiální filmová distribuce už je digitální. Rozhodli jsme se proto, že promítání postavíme na digitální projekci s kvalitním projektorem a ozvučením. Původní techniku jsme nechali na místě. Vypadala jako dekorace a zřejmě byla i funkční,“ podotkl Tkaczyszyn.

Najít správnou pojistku je horor

V promítací kabině se zachovaly také staré dokumenty, dobové plakáty nebo třeba loga písmomalířů. Letitá však nebyla jen technika, ale třeba také rozvody elektřiny. I tak obyčejná věc, jakou je „vyhození“ pojistek, se tak v historickém komplexu bývalého kláštera mohlo lehce změnit v adrenalinovou zábavu.

„Stačilo, aby vypadla jediná zásuvka nebo osvětlení v sále. Najít tu pravou mezi původními keramickými pojistkami, kterých je vedle sebe několik desítek, to byla docela fuška,“ dodal Tkaczyszyn s tím, že starosti byly i se zajišťováním snímků k promítání.

Dnes však už nadšení amatéři nejsou na provoz klubového kina sami. Poté, co se podařilo jeho provoz úspěšně rozběhnout, se kino Art stalo součástí programové kulturní nabídky města.