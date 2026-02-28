Cheb uvádí Zamilovaného Shakespeara, inscenace má vlastní scénickou hudbu

Autor:
  9:55
Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob Romeo a Julie, poprvé představí 21. března.
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé odehraje fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob, Romeo a Julie. | foto: Západočeské divadlo v Chebu

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...
11 fotografií

Fiktivní příběh napsal podle scénáře Marca Normana a Toma Stopparda britský literát Lee Hall.

Výpravná inscenace zavede diváky do prostředí alžbětinského divadla, v němž se mladý začínající dramatik Will Shakespeare snaží dopsat hru, ovšem nedostává se mu inspirace. Múzou se mu stane po náhodném setkání půvabná Viola de Lesseps, jejímž snem je hrát divadlo.

Protože však v renesanční Anglii bylo zapovězeno ženám stát na jevišti, musí do divadelní společnosti proniknout v přestrojení za muže. A milostný příběh Willa a Violy se stále více prolíná s nově vznikající hrou Romeo a Julie.

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé odehraje fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob, Romeo a Julie.
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé odehraje fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob, Romeo a Julie.
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé odehraje fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob, Romeo a Julie.
Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé odehraje fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob, Romeo a Julie.
11 fotografií

Zatímco filmový originál je spíše klasickou romantickou komedií, divadelní verze klade větší důraz na magii divadla a hereckého řemesla. Scéna je zabydlena nejen fiktivními postavami, ale do příběhu jsou chytře zakomponovány i skutečně žijící postavy z konce 16. století, které dohromady vytvářejí dokonalou iluzi alžbětinského Londýna. Zábavný je navíc pohled do divadelního zákulisí, které se za 400 let zase tolik nezměnilo.

„Každé zkoušení je pořád jakousi směsicí chaosu, nadšení, utrpení, problémů řešených na poslední chvíli, stresu a odhodlání a pokaždé je malým zázrakem, když doslova z ničeho vznikne za pár týdnů divadelní představení,“ říká režisér inscenace Adam Doležal. Ten už s chebským souborem připravil řadu úspěšných titulů – Nebezpečné vztahy, Mikve, Ramses II., Sylvie.

Podle svých slov nechce dobu rekonstruovat, ale spíše evokovat za využití hravosti a fantazie. Tomu odpovídá i výtvarné řešení scény, na níž Kateřina Baranowska vztyčila velkolepou konstrukci alžbětinského divadla, ale doplňuje ji zcela současnými či náznakovými prvky. Stejně tak kostýmy Agnieszky Oldak-Páté v sobě mísí opulentní historické kostýmy s hravými doplňky.

V rolích ústřední dvojice Willa a Violy se představí chebští herci Jan Šťava a Vivien Machková. Na jevišti však uvidí diváci téměř kompletní chebskou i karlovarskou hereckou sestavu, která pro tuto inscenaci zvládla jak dvorské tance v choreografii Richarda Ševčíka, tak i náročné šermířské souboje, které sestavil Karel Kočí.

Přestože jde na českých jevištích už o osmé nastudování, je chebsko-karlovarská produkce první, které zahraniční agentura povolila vlastní scénickou hudbu, jejím autorem je Martin Šimek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

Úpravy vnitrobloku se prodražily o čtyři miliony a trvaly o dva měsíce déle....

Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde...

Cheb uvádí Zamilovaného Shakespeara, inscenace má vlastní scénickou hudbu

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...

Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout...

28. února 2026  9:55

Tuhá zima vysála rozpočet Chebu, za dva měsíce padlo 14 milionů

Na místa, kam nezajedou stroje zimní údržby, posílají Služby města Jihlavy...

Letošní tuhá zima s častým sněžením odčerpala městu Cheb značnou část peněz, které byly v rozpočtu připravené na celoroční údržbu komunikací a chodníků. Za první dva měsíce Chebští zaplatili téměř 14...

27. února 2026  10:13

Finálová repríza. Lvi Praha a Karlovarsko se opět utkají o volejbalový Český pohár

Jakub Ihnát se raduje během finále Českého poháru proti Karlovarsku.

Ve finále Českého poháru volejbalistů se stejně jako vloni utkají Karlovarsko a obhájci prvenství Lvi Praha. Západočeši potvrdili v Českých Budějovicích pozici aktuálních lídrů extraligy a porazili...

26. února 2026  22:45

Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

Úpravy vnitrobloku se prodražily o čtyři miliony a trvaly o dva měsíce déle....

Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde...

26. února 2026  15:49

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

26. února 2026  9:56

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Cheb omezí bezplatné parkování, město zavede nové automaty i ceník

Nové parkovací poplatky na chebském náměstí, místo bezplatných devadesáti minut...

Parkování v Chebu čekají změny. Nové budou automaty i sazby, řidiči budou moct parkovné zaplatit i kartou. Od dubna už také nebude možné nechat stát automobil na náměstí Krále Jiřího půldruhé hodiny...

25. února 2026  15:42

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

25. února 2026  11:16

Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil

Pokud napadne mimořádné množství sněhu nebo se nerovnoměrně nahromadí na jedné...

Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela kolem hotelu Excelsior, když se led uvolnil ze střechy a spadl jí přímo na hlavu. Kriminalisté již...

25. února 2026  10:06

Ruční výkopy i bažina. Nová cyklostezka na Mariánskolázeňsku bude výzva

Asfaltová stezka od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu vede chodce a cyklisty...

Mariánské Lázně hledají firmu, která vybuduje stezku pro pěší a cyklisty z Úšovic do místní části Skláře. Jakmile bude hotovo, cyklisté a chodci už nebudou muset kličkovat mezi auty na frekventované...

24. února 2026  15:52

Na Sokolovsku staví jedno z největších bateriových úložišť v Česku

Na Sokolovsku vzniká velkokapacitní bateriové úložiště, jedno z největších v...

Na Sokolovsku vzniká velkokapacitní bateriové úložiště, jedno z největších v České republice. Zařízení s výkonem 40 MW a instalovanou kapacitou 120 MWh staví v lokalitě zaniklé obce Lipnice u...

24. února 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.