Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Jitka Dolanská
  9:56
Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb. Pokud plány vyjdou a firma se rozhodne zakotvit na západě Čech, radnice ji oficiálně představí firmu na zasedání zastupitelů v dubnu. Doposud totiž identitu zájemce tají.
Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu | foto: parkcheb.cz

„V tuto chvíli to pro nás vypadá velmi příznivě. Společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) vedeme intenzivní jednání. Firma už nastínila, jak si představuje splnění kritérií, které město požaduje, tedy strukturu zaměstnanců, mzdy a podobně. V podstatě se zavázala k jejich splnění,“ informoval chebský starosta Jan Vrba.

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

V první etapě by společnost měla zaměstnat tisíc lidí, postupně by zde měly najít práci až dva tisíce zaměstnanců.

Příznivé jsou i dílčí výsledky geologického průzkumu lokality, na níž má nový park vyrůst. Ačkoli závěry ještě město nemá k dispozici, předběžné výsledky potvrzují, že podloží je stabilní a vhodné pro zakládání průmyslových staveb.

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Cheb v souvislosti se vznikem podnikatelského parku chystá řadu opatření. Například v souvislosti s bydlením.

„Pracujeme na nové koncepci, využíváme přitom poradenství Státního fondu podpory investic. Vše by mělo být hotové začátkem léta. Koncepce nastíní, jakou cestou máme jít, jak se připravit, kolik peněz investovat a které městské byty opravovat. Chtěli bychom na to využít státní peníze na podporu bydlení,“ upřesnil zástupce starosty Michal Pospíšil.

Podle jeho slov má město Cheb aktuálně asi 1 200 bytů, z toho asi stovku z důvodu špatného technického stavu nepronajímá.

Město vlastní i několik lokalit pro novou výstavbu bytových domů a individuálních rodinných domků. „Ty bychom také chtěli využít. Určitě oslovíme developery, se kterými máme kontakt, aby se zapojili do výstavby,“ řekl Pospíšil.

Chebští pracují také na změnách v dopravě, například plánují úpravu důležité křižovatky u nákupního centra Tesco nebo stavbu hned dvou silničních mostů.

Součástí příprav je i otázka zdrojů, které Cheb pro svůj rozvoj použije. Slíbené má stamiliony korun za prodej pozemků v podnikatelském parku investorovi, na studie a zpracování projektů chce město využít dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace, který umožňuje čerpat peníze také na předprojektovou přípravu.

Strategický podnikatelský park Cheb má vzniknout jako společný podnik státu a města na ploše 142 hektarů. Park je součástí Hospodářské strategie České republiky a patří mezi priority ministerstva průmyslu a obchodu i agentury CzechInvest pro projekty s vysokou přidanou hodnotou.

