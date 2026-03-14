Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Jitka Dolanská
  8:08
Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to funguje. To, co se vypěstuje, směřuje hned do kuchyně vedlejší restaurace Na Gruntu. Přebytky farma nabízí k prodeji. A přináší ještě další benefit.
Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními školami. Děti u nich zjišťují, že zelenina neroste v supermarketech. | foto: Rodinná farma Kořeny

Spolupracuje s řadou základních a středních škol v okolí. Díky tomu děti pronikají do základů hospodaření. Zjišťují, že zelenina neroste v supermarketech. Mohou si sáhnout na půdu, pomáhají sázet, mulčovat, sklízet. A často smí to, co vypěstovaly, hned ochutnat.

„Teď ale pole necháváme po třech letech odpočinout. Většinu jsme oseli zeleným hnojením. A já se vracím do školy. Na České zemědělské univerzitě studuji obor ekologické zemědělství, rozvoj venkova. Zjistila jsem totiž, že vzdělání je důležité. Musím se učit věci, kterým je třeba v zemědělství rozumět. Potřebuju být opravdu profesionál, aby mne zkušení zemědělci v okolí přijali,“ říká Pavlína Remešová, která se na farmě Kořeny stará o pole.

Právě ona stojí za projektem, v jehož rámci na farmu přicházejí třídní kolektivy z okolí. Možnost vyzkoušet si farmaření láká jak děti na prvním stupni, tak středoškoláky.

„Přijeli třeťáci, sebrali 300 metrů řepy, seřezali chrást a ještě nám pomáhali prát bulvy. Také jsme tu měli středoškoláky z Chebu, obor farmář a zahradník. Někteří z nich poprvé sbírali brambory na poli právě tady u nás. Byla to pro ně jedinečná zkušenost. Tady zjistili, jaké to je sbírat úrodu, která se prostě sklidit musí a hodně rychle. Mnohým trvalo, než pochopili, proč je třeba hlízy po sklizni ještě třídit,“ smála se Pavlína Remešová.

Ta se domnívá, že v dnešní době je důležité dětem i mladým lidem ukázat, že za produkcí potravin je spousta práce.

Vyvrcholením celoroční snahy a oslavou sklizně je tradiční dýňobraní. To však letos nebude. Pole odpočívá, a tak zdejší zemědělci dýně nezasadí. A dovézt je odjinud? To na rodinné farmě nechtějí. Pak totiž není vidět cesta, která vede od sázení mladé rostlinky ke sklízení plodů.

Namísto toho se na farmě objevil mobilní kurník se stovkou slepic, které pobíhají po zelené ploše a snášejí „šťastná“ vejce. A taky ovečky.

„Ty jsme pořídili nejprve jako živé sekačky na trávu. Ale teď jsme je uchovnili a pořídili k nim berana. Také chceme v průběhu letoška připravit plán, jak budeme dál postupovat, protože zájem škol je velký. Stále víc lidí si uvědomuje, že zemědělství je jediná cesta, abychom se najedli. Farma tak představuje nejen základ pro kvalitní gastronomii, ale navíc je to šance pro vzdělávání a propojování lidí. Mým cílem je vytvořit edukační středisko. A kdyby tu byla ještě farmářská mateřská škola, tak to by byla úplná pecka,“ dodává Pavlína Remešová.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Turisté Loket zatěžují víc, než kolik přinášejí. Kraj zvažuje, že se inspiruje Florencií

Goticko-románský hrad Loket na Karlovarsku

Čím víc turistů, tím větší příjmy pro město? Ne vždy to platí. Příkladem může být Loket, jedno z nejnavštěvovanějších měst v Karlovarském kraji. Víc návštěvníků ale přináší zvýšené náklady na úklid,...

Pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě, viděli ve Varech. Cestuje vlakem

Pohřešovaná žena by na sobě mohla mít dámský černý kabát s bílým vzorem.

Policisté rozšířili oblast pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Svědci ji v průběhu týdne viděli v Karlových Varech. Policisté proto přikládají její aktuální...

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:17

Pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě, viděli ve Varech. Cestuje vlakem

Pohřešovaná žena by na sobě mohla mít dámský černý kabát s bílým vzorem.

Policisté rozšířili oblast pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Svědci ji v průběhu týdne viděli v Karlových Varech. Policisté proto přikládají její aktuální...

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

12. března 2026  14:07

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Dva stoly, jeden příběh. Výstava o Vile Lil začíná v Mariánských Lázních

Maxmilián Halbmayer, první majitel ikonické Vily Lil v Mariánských Lázních

Tak trochu jiná výstava začíná ve čtvrtek v domě Chopin v Mariánských Lázních. Projekt nazvaný Dva stoly představí dva pohledy na příběh ikonické Vily Lil a jejího prvního majitele, mecenáše...

12. března 2026  9:51

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Stačí přinést ranní moč. Lékaři nabídnou bezplatné vyšetření ledvin

Ilustrační fotografie

Nemocné ledviny většinou nebolí. Ale jak poznat, že nejsou v pořádku? Jednoduše. Přijít ve čtvrtek 12. března na preventivní vyšetření. V rámci Světového dne ledvin se od 9 do 13 hodin otevřou...

11. března 2026  9:38

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí...

V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají...

10. března 2026  19:03

Karlovy Vary rozšíří možnosti placení parkování o aplikaci EasyPark

Parkovací automaty na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

Karlovy Vary rozšíří možnosti platby za parkování o službu EasyPark. Ta pomocí aplikace umožní najít a uhradit parkování z mobilního telefonu. Služba bude propojena s městským systémem, který hlídá,...

10. března 2026  13:36

