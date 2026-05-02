Nová hala i trávník. Do chebské Lokomotivy půjde během let 400 milionů

Sportovní areál chebské Lokomotivy čekají změny. Město plánuje jeho kompletní rekonstrukci. Začít chce už letos výměnou umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Následně začne stavba tréninkové haly. Ta by měla stát přibližně 20 milionů a sportovcům pomůže překlenout období, kdy bude kvůli opravám velká původní hala mimo provoz.
Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...

Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba 400 milionů korun. | foto: Město Cheb

Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...
Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...
Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...
Vizualizace nové podoby venkovních hřišť v areálu Lokomotivy Cheb
„Obě akce bychom chtěli zahájit v létě. Výměna trávníku, který už neodpovídá předpisům, vyjde na zhruba deset milionů. Na dokončení tréninkové haly by pak plynule navázala rekonstrukce té stávající. Předpokládáme, že letošní investice do oprav celého areálu budou až 30 milionů korun,“ řekl místostarosta Chebu Pavel Pagáč.

Na konci letošního roku by se pak mohlo začít s rekonstrukcí staré sportovní haly. U ní bude potřeba provést zateplení střechy a fasády, projekt počítá i s osazením fotovoltaiky. Změní se také způsob vytápění a dojde na výměnu vnitřních rozvodů. Náklady by mělo město částečně pokrýt z dotací na snížení energetické náročnosti budov.

Sportovní areál Lokomotivy v Chebu se promění, prostor zde najde i kultura

V dalších letech by pak měla rekonstrukce po etapách pokračovat. V plánu je stavba druhého hřiště s přírodní trávou, úprava přilehlé kuželny, která by měla ke stávajícím dvěma drahám získat dvě nové. Radnice předpokládá, že v objektu kuželny opraví i restauraci a ubytovnu pro sportovce v patře. Podle Pagáče se uvažuje i o nástavbě, která by možnosti ubytování mohla rozšířit.

Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba 400 milionů korun.
Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba 400 milionů korun.
Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba 400 milionů korun.
Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba 400 milionů korun.
Areál TJ Lokomotiva na chebských Hradčanech pochází z roku 1952. V sedmdesátých letech prošel nákladnou rekonstrukcí. Tím však větší investice do sportoviště skončily. Tělovýchovná jednota Lokomotiva, které před lety areál patřil, nemohla zvládnout péči o chátrající budovy a utáhnout milionové náklady na provoz.

V naději, že se jí podaří překonat finanční problémy, si v prosinci 2007 půjčila od města osm milionů korun. Jenže to nepomohlo. Správa a údržba rozsáhlého areálu byla nad možnosti sportovců. V souladu se smlouvou o půjčce proto TJ Lokomotiva převedla v roce 2013 celé sportoviště do majetku města. To se nyní snaží zchátralý areál postupně opravit a zmodernizovat.

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Celkové odhadované náklady jsou přibližně 400 milionů. Město zvažuje, že na obnovu sportoviště využije část peněz, které získá prodejem pozemků ve Strategickém podnikatelském parku.

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

Nová hala i trávník. Do chebské Lokomotivy půjde během let 400 milionů

Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...

Sportovní areál chebské Lokomotivy čekají změny. Město plánuje jeho kompletní rekonstrukci. Začít chce už letos výměnou umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Následně začne stavba tréninkové haly....

2. května 2026  7:32

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen,...

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

1. května 2026  7:33

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

30. dubna 2026  14:40

Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:31

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

30. dubna 2026  11:08

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:30

Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Mariánské Lázně – Zpívající fontána

Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si...

29. dubna 2026  12:34

Policie hledala útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž

ilustrační snímek

Policisté v úterý odpoledne hledali útočníka, který v mariánskolázeňském obchodním domě zranil třiasedmdesátiletého seniora, informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Dvojice mužů se dostala do...

28. dubna 2026  14:04,  aktualizováno  29. 4. 9:01

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

29. dubna 2026  8:55

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

28. dubna 2026  10:22

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

27. dubna 2026  17:31

