Některé výstavy jsme museli svěsit, vzpomíná šéf Gé čtyřky. Vedl ji 40 let

Jitka Dolanská
  8:53
Čtyřicet let stál Zbyněk Illek v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku. Galerie 4 v Chebu, známá jako Gé čtyřka, vznikla jeho přičiněním v roce 1985 jako součást Okresního kulturního střediska. Teď, když předal svou galerii nové ředitelce Alici Šmídové, mohl se zastavit, vydechnout a ohlédnout zpět.
Fotogalerie3

Zbyněk Illek na archivním snímku z roku 2019. Galerii 4 v Chebu vedl čtyřicet let. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Kdy vás poprvé napadlo, že by si fotografie zasloužila mít svůj vlastní kulturní stánek? Místo, kde by mohli fotografové prezentovat svá díla, kde by se mohli učit?
To bylo ještě v době, kdy jsem učil na základní škole. Jako člen chebského fotoklubu jsem si uvědomoval, že fotografie v té době nebyla příliš pokládána za jednu z oblastí výtvarného umění. Bylo to jasné z toho, že tady v Chebu se vystavovalo třeba v nádražní čekárně, ve foyer kina a podobně. Také galerie výtvarného umění, která měla v té době velice dobrý zvuk, se fotografii věnovala velice okrajově. Výstavy fotografií se tam konaly snad jednou za tři roky. A tehdy mne napadlo, že by bylo dobré, kdyby tu nějaká taková galerie byla.

Od myšlenky nebylo daleko k činu…
Když jsem opustil školství a začal pracovat v okresním kulturním středisku jako metodik pro fotografii a výtvarnictví, oslovil jsem tehdejšího ředitele Jaroslava Kohouta, co by tomu řekl, kdyby při okresním středisku taková galerie vznikla. Tehdy řekl: Najděte místo, já vám v tom bránit nebudu. Následně začal kolotoč hledání vhodných prostor. Nakonec jsme se dobrali do Kamenné ulice, kde jsme nechali zpracovat projekt na přeměnu podloubí, uměle vytvořeného po 2. světové válce v přízemí tamních domů. Právě tady nakonec Galerie 4 vznikla. To bylo v roce 1985.

Zakladatel chebské Galerie 4 dostal prestižní fotografickou cenu

Vzpomenete si, čím jste zahajovali, jakou výstavou jste novou galerii otevírali?
Vzpomenu a docela přesně. Protože byl rok 1985, musela to být ideologicky dobře postavená výstava. O pomoc jsme tehdy požádali Danielu Mrázkovou, významnou publicistku, a ta nám zprostředkovala výstavu, která se jmenovala tři kapitoly z historie sovětské fotografie. Byla to meziválečná avantgarda, válečná dokumentární fotografie a současná dokumentární fotografie. A už tato první výstava vzbudila kontroverze.

Proč?
V té současné části byly fotografie, dokumentující těžký život kočovníků na Dálném východě. A právě tato část výstavy se tehdejšímu režimu hrubě nelíbila.

Nebyla to však jediná výstava, se kterou měli soudruzi problém…
Těch prvních pět let to snad byla každá. Pro mě to bylo nepochopitelné, protože některé ty fotografie jsem absolutně neshledával jako nějak ideologicky závadné. Byl to třeba dokument ze sídliště a na jedné z fotografií děti otiskovaly dlaně od bahna na stěnu paneláku. Vytvořily takovou jakoby korunu, někdo k tomu přimaloval kmínek a vznikl krásný strom. Jenže hodnotitelé to tehdy viděli jako nabádání dětí k vandalismu a fotografie musela být svěšena.

Galerie poměrně záhy začala vystavovat i díla umělců ze západní Evropy. Jak se vám to povedlo?
Já se jednou v Rudém právu dočetl, že na ambasádách západních zemí jsou uloženy soubory, které prošly jakýmsi schvalováním buď ministerstva kultury nebo ústředního výboru komunistické strany. A že tyto soubory jsou k dispozici pro výstavy. Takže jsem se obrátil na zástupce ambasád, hledal jsem, kde jsou jaká fotografická díla a domlouval podrobnosti. V té době jsme tak díky tomu dělali výstavy autorů třeba z Německa, Itálie, Francie…

Byly i se schválenými výstavami nějaké problémy?
Byly. Třeba právě francouzská výstava Konstrukce a fikce. Tu zahajoval tehdejší francouzský kulturní atašé. Tak ta vzbudila opravdu velkou pozornost.

V jakém směru?
V takovém, že druhý den ráno, když jsem přišel do práce, si mne odvezla státní bezpečnost (StB) a vyslýchala mě asi šest hodin. Já netušil, že tento kulturní atašé je velkým přítelem Václava Havla a jako takový byl v hledáčku StB. A ač jsem o tom tehdy neměl žádnou povědomost, tak od té doby jsem byl v jejich hledáčku taky. Takže když se objevily v okrese třeba nějaké letáky, tak si mne hned zvali. Nebo si pro mne rovnou přijeli. V té době jsem si té jejich nechtěné pozornosti hojně užíval. (smích)

Atmosféra doby i její absurdity. Fotograf nabízí pohled na poslední půlstoletí

Mluvil jste i o době, kdy se poměry v Rusku začaly uvolňovat. Tady v Československu to však bylo jinak. Jak na tuto dobu vzpomínáte?
To byl zajímavý okamžik. Za Gorbačova se situace v Sovětském svazu začala opravdu hodně rozvolňovat. Říkalo se tomu tehdy perestrojka. Jenže u nás jakoby se šlo opačným směrem. Najedou sovětské fotografie vzbuzovaly negativní reakce okresního výboru strany. Některé výstavy jsme museli svěsit, jiné rovnou uzavřít.

Pak přišel rok 1989 a sametová revoluce. Jak se tyto události propsaly do fungování galerie?
Poměrně zásadně. My jsme se do roku 1989 snažili vystavovat převážně dokument. To totiž byla jediná fotografie, která byla oproti třeba novinářské fotografii pravdivá. Právě dokument dokázal zobrazit rozpor mezi propagandou a realitou. Po roce 1989 se začal zvyšovat podíl výtvarné fotografie v celoročním programu, a vlastně jsme tak už fotografii ukazovali v celé její šíři. Strhující devadesátky přinesly explozi výstav, kterých se zde uskutečnilo až patnáct ročně. Konaly se ale i výstavy v zahraničí. Workshop Diagonála Evropou trval čtyři roky a dal vzniknout workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto.

Kromě výstav galerie fungovala i jako kulturní centrum, vykazovala poměrně širokou škálu činností. Koncerty, akce pro děti, zmiňované workshopy…
Vzpomínám si, že jeden z těch zásadních workshopů proběhl přímo na objednávku ústředního výboru komunistické strany. Regionální muzea tehdy dostala příkaz, aby zmapovala budování socialismu v příhraničních regionech, aby ukázala tu pevnou hráz socialismu a míru. Jenže muzea na to neměla fotografickou kapacitu. Se mnou se tehdy spojil pracovník chebského muzea Jaromír Boháč a domluvili jsme se, že celý okres budeme mapovat po částech. První přišlo na řadu Ašsko. A protože se začalo pracovat v roce 1988 až do doby porevoluční, je na těch fotografiích zachycená i změna, která přišla v roce 1989.

Zbyněk Illek na archivním snímku z roku 2019. Galerii 4 v Chebu vedl čtyřicet let.
Zbyněk Illek po čtyřiceti letech končí v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku, která sídlí v Chebu. Novou ředitelkou se stala Alice Šmídová.
Zbyněk Illek po čtyřiceti letech končí v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku, která sídlí v Chebu. Novou ředitelkou se stala Alice Šmídová.
3 fotografie

Předpokládám, že když se pracovalo na objednávku strany, tak problémy nebyly…
Naopak. Už první katalog tohoto projektu měl potíže. Pravdivý obraz tehdejšího Ašska vzbudil velkou pozornost občanů a rozzuřil státní bezpečnost a komunisty. Výstava byla uzavřena a katalogy musely do stoupy. Nám se naštěstí část podařilo zachránit, schovávali jsme je v jednom sklepě. Bylo to docela napínavé. Osobně si myslím, že to byl hodně významný projekt. A po revoluci, protože jsme měli kontakty na západní ambasády, se začali ozývat dosud zapovězení autoři i instituce. S nimi jsme hned od devadesátých let začali navazovat kontakty a budovat vzájemné vztahy.

Velkou změnu přinesl i rok 2003, kdy se stal zřizovatelem galerie Karlovarský kraj. Co bylo dál?
Galerie 4 tehdy uspořádala první ročník festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí nazvaný Chebské dvorky. V roce 2014 pak začala rekonstrukce barokního špýcharu na Františkánském náměstí v Chebu a jeho přeměna na Art Centrum. Sem se galerie v prosinci 2015, přesně 30 let od založení, přestěhovala.

Vy sám také fotíte. Máte ve svém portfoliu nějakou fotografii, či celou sérii, které si obzvlášť považujete?
Vystudoval jsem fotografii na Institutu výtvarné fotografie v Opavě a dlouho jsem měl fotografování jako určitý relax. V práci jsem byl stále mezi lidmi, v ateliéru jsem nacházel potřebný klid. Samozřejmě, pokud člověk fotí ateliérovou fotografii, časem začne dělat portréty a akty. Zabýval jsem se tím poměrně dlouho a myslím, že jsem vytvořil i zajímavý soubor. Jmenuje se Herbář. Je to řada fotografií, na které kombinuji květy a plody s ženským tělem. Podle mne je kolekce zvláštní i tím, že jsem fotil na velkoformátovou kameru 13 × 18 a ty fotografie jsem prezentoval jako kontaktní kopie. Takže to jsou malé obrázky. Mezi díla, kterých si já sám osobně vážím, patří i soubory Drobné násilí či Červený akt.

Po čtyřiceti letech teď odcházíte z vedení galerie. Nicméně budete pro galerii pracovat dál. Co máte v plánu?
Alice bude mít dost práce s obnovením festivalu Chebské dvorky. Proto jsme vytvořili program na více než polovinu roku a já jsem zde v podstatě v pozici jakéhosi dramaturga či kurátora, který bude nějakým způsobem pomáhat tomu rozjezdu. Na druhou stranu, galerie by měla mít tvář ředitele, který tam aktuálně je. Takže tu osobitou cestu, tu si musí najít každý ředitel sám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách se stejnojmenným pivovarem....

Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území Ryžovna, které se konalo v říjnu. Rozhodlo o tom v pondělí tamní zastupitelstvo. Podle starosty Jana...

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

Čapí sezona začala o týden dříve, na komín v Chebu dosedla Slávka

Samice čápa bílého dorazila na komín v Chebu o týden dříve, než vloni. (13....

Do Česka se vracejí čápi. Jako jeden z prvních dosedl na svůj komín v centru Chebu čáp ve čtvrtek 12. února. Dostal jméno podle kalendáře, tedy Slávka. Je to o týden dřív než vloni.

Nejkrásnější alej roste na sídlišti, porotu zaujala i fotografie Smetanových sadů

Nejmladší alejí nominovanou do soutěže je Studentská v Sokolově.

V patnáctém ročníku ankety Alej roku, vyhlašované organizací Arnika, zvítězila v Karlovarském kraji Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova. Z celkem 59 nominovaných alejí z celé republiky skončila...

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

14. února 2026  15:19

Bakchus, medvědi i tajné masky. Skalná chystá další masopustní úterý

Vyhlášený masopustní průvod ve Skalné

Zábava a maškary v ulicích, dobré jídlo a pití. Tak nějak vypadá masopustní veselí. V příhraničí se však po válce tradice zpřetrhaly. Slavit masopust tu lidé začali znovu až po revoluci. Například v...

14. února 2026  7:39

Čapí sezona začala o týden dříve, na komín v Chebu dosedla Slávka

Samice čápa bílého dorazila na komín v Chebu o týden dříve, než vloni. (13....

Do Česka se vracejí čápi. Jako jeden z prvních dosedl na svůj komín v centru Chebu čáp ve čtvrtek 12. února. Dostal jméno podle kalendáře, tedy Slávka. Je to o týden dřív než vloni.

13. února 2026  15:53

Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů

Nové autobusy na CNG pro provoz v novém systému dopravy v Karlovarském kraji

Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní komise podpořila požadavek města Aše a doporučila radě kraje žádost projednat a případně předložit...

13. února 2026  11:02

Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...

Mariánské Lázně na Chebsku začnou používat novou vizuální identitu. Město ji představilo v prosinci, ale autor loga čelil nařčení z plagiátorství. Nyní mají Mariánské Lázně všechna potřebná autorská...

12. února 2026  13:58

Karlovarský kraj posílí paliativní péči. Chybí koordinátor i specializované týmy

Ilustrační foto.

V Karlovarském kraji chybí regionální koordinátor pro paliativní péči. Vzniknout by proto měla pracovní skupina, která se bude problémem zabývat, i paliativní týmy v každé nemocnici. Rovněž budou...

12. února 2026  9:54

Na Jelením skoku nabídne občerstvení food truck, budovu čekají opravy

Nájemce výletní restaurace Jelení skok se podařilo sehnat až napodruhé.

Občerstvení ve výletní restauraci Jelení skok zajistí město Karlovy Vary během letošní letní sezony formou food trucku, tedy mobilního stánku. Magistrát bude v soutěži hledat firmu, která službu...

11. února 2026  15:06

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou...

11. února 2026  9:37

Jaro dorazí do kraje jen na pár dnů, ptáci ho už ale vítají zpěvem

Jako český papoušek bývá občas díky svému zbarvení a mohutnému zobáku označován...

Do Česka v průběhu nadcházejících dnů dorazí jaro. Ale jen na chvíli. Podle aktuálních předpovědí budou v polovině týdne odpolední teploty v Karlovarském kraji šplhat až k 8 stupňům, o víkendu se ale...

10. února 2026  15:28

Advantage Consulting, s.r.o.
MONTÉR 1 SMĚNA (27.-32.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Karlovarský kraj
nabízený plat: 27 000 - 32 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské...

Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští...

10. února 2026  10:11

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách se stejnojmenným pivovarem....

Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území Ryžovna, které se konalo v říjnu. Rozhodlo o tom v pondělí tamní zastupitelstvo. Podle starosty Jana...

9. února 2026  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.