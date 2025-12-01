Cheb pokračuje v projektu na přístavbu divadla i přes kritiku odborníků

Spor ohledně podoby budoucí přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to i přes skutečnost, že část odborné veřejnosti nesouhlasí a požaduje architektonickou soutěž.
Vizualizace přístavby divadla v Chebu | foto: Město Cheb

Rozpolcená je i komise pro územní plán a strategický rozvoj, která nedošla k jednotnému závěru, zda podpořit projekt nebo soutěž. V souvislosti s přístavbou rovněž vznikla petice. Pod ní bylo v pondělí ráno téměř 650 podpisů.

„Vzhledem k tomu, že komise Rady města Chebu nerozhodla o vyhlášení architektonické soutěže, vedení města Cheb pověřilo architekta Luboše Maška dopracováním projektu přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu s tím, že návrh bude následně předložen komisi pro územní plán a strategický rozvoj Rady města Chebu a rozhodne se o dalším postupu,“ uvedla na webu města mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Na přístavbu chebského divadla vypište soutěž, vyzývají mladí architekti

Iniciativa Vize rozvoje Chebu ale upozornila, že komise nerozhodla ani o pokračování záměru. Postup města proto vnímá jako problematický.

„Zejména s ohledem na neexistenci jasné podpory odborné i občanské veřejnosti,“ uvedli v tiskovém prohlášení zástupci iniciativy Linda Polomová, David Poloch a Libor Dušek.

Budova Západočeského divadla Cheb

Doplnili, že architekta Luboše Maška město vyzvalo k vypracování návrhu přímým zadáním, aniž by byli osloveni alespoň tři dodavatelé nebo se uskutečnilo otevřené výběrové řízení.

„Směrnice města Chebu pro zadávání veřejných zakázek přitom umožňuje takové zadání pouze s ohledem na specifický charakter zakázky nebo naléhavost její realizace. V případě přístavby divadla však takové důvody nebyly veřejnosti přesvědčivě doloženy,“ konstatovali zástupci iniciativy.

Kritika zejména kvůli modernímu vzhledu

Vedení Chebu od začátku uvádělo, že kritizovaný způsob zadání zvolilo zejména kvůli rychlosti. Chebský místostarosta Michal Pospíšil už dříve řekl, že cílem je stavbu, která má podporu vedení města, co nejdříve zahájit.

Zástupci iniciativy Vize rozvoje Chebu ale věří, že vedení města svůj postup ještě přehodnotí a zohlední silnou odezvu odborné i laické veřejnosti. Zároveň městu nabízejí pomoc, třeba se zprostředkováním kontaktů na Českou komoru architektů nebo další instituce.

Nová přístavba divadla by měla stát v zadní části budovy z 19. století. Kontroverze budí zejména její moderní vzhled. Sloužit by měla pro Studio d, které dosud sídlí v samostatné budově naproti divadlu. Ta je ale v nevyhovujícím stavu a potřebuje rekonstrukci.

Cheb pokračuje v projektu na přístavbu divadla i přes kritiku odborníků

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně podoby budoucí přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to i přes skutečnost, že část odborné veřejnosti nesouhlasí a požaduje architektonickou soutěž.

